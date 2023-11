Tres años sin Diego Maradona: el homenaje de sus hijas, los clubes y el mundo del fútbol

Diego Armando Maradona, quien se convirtió en leyenda el 25 de noviembre de 2020 cuando murió a los 60 años, fue recordado hoy por sus hijos, clubes en los que deslumbró con su zurda mágica e instituciones, a tres años de su partida física.

En la cuenta oficial del Diez, sus hijos lo homenajearon con un video con la idea de que «Maradona vive en cada uno de nosotros», donde se ven imágenes del astro en tatuajes, murales, camisetas, banderas, balcones, canciones, frases, festejos. Además, se anunció la creación del Memorial donde descansará Diego.

El proyecto del Memorial M10, comunicado por Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando el último 30 de octubre (día del cumpleaños de Maradona), se ubicará en la Explanada del Bajo, a metros de la Casa Rosada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su construcción culminará en 2025.

«Te extrañamos todos los días», posteó la cuenta de la Selección Argentina, con un informe sobre los hinchas y sus tatuajes, banderas y expresiones de amor a Maradona. La misma cuenta publicó una ilustración sobre el «Barrilete cósmico», campeón del mundo en 1986 y autor del Gol del Siglo a los ingleses.

We miss you every day, 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨.#ArgentinaNT pic.twitter.com/AnAXGtgNxp