Un gigante de Brasil le cerró la puerta a Neymar: «Esto no es un departamento médico»

En medio de los rumores que vinculan a Neymar con su regreso al futbol de Brasil, un gigante del Brasileirao salió a hablar y descartó la posibilidad de que vista su camiseta. Si bien estaría a un paso de volver a Santos, desde Palmeiras fueron contundentes con su postura.

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras fue consultada sobre las chances de que Neymar vista la camiseta del Verdao y la mandataria fue contundente: “Esto no es un departamento médico”

“No se admite que un refuerzo no esté apto para jugar de manera inmediata”, planteó la titular del conjunto paulista en una entrevista con UOL.

En ese sentido, remarcó que “cuido a mis deportistas y las decisiones también se toman en base a la edad y el tiempo de contrato. Son premisas que instauré cuando asumí en el cargo”.

Además, confesó si hubo algún ofrecimiento o contacto entre ambas partes, y aseguró que “se va a Santos, así que no hay ningún problema. En realidad no sé, pero pregunten ahí. Acá no vendrá”.

Desde Arabia analizan rescindirle el contrato a Neymar

El brasileño de 32 años ya se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda que lo había dejaron fuera de las canchas por alrededor de un año. Aunque en su segundo partido sufrió un desgarro en el tendón de la corva y estará relegado por alrededor de un mes.

Neymar llegó a Al Hilal en 2023 desde PSG a cambio de 90 millones de euros y había generado gran ilusión en el país. Sin embargo, sus problemas físicos lo privaron de mostrar su mejor nivel y solo pudo disputar siete encuentros oficiales y marcar un gol.

Ante esta situación, todo indica que el astro brasileño dejaría el elenco árabe para sumarse a Santos, club donde se formó, con el objetivo de encontrar su mejor versión de cara al Mundial de 2026. El contrato con la institución ya estaría acordado, pero falta que se resuelva su salida de Arabia.