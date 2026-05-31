Carlos Moreno, urbanista: «Bariloche del Este es un modelo para la Patagonia, el país y Latinoamérica»

“Bariloche del Este representa el urbanismo del siglo XXI”. En esos términos se refirió el último martes el arquitecto y urbanista franco-colombiano Carlos Moreno al proyecto de Distrito Urbano que se convertirá en el nuevo centro de Bariloche y en una ciudad de proximidad. Lo dijo durante el acto de inauguración de la calle que lleva su nombre en Bariloche del Este -junto al intendente Walter Cortés y el creador de Bariloche del Este, Juan Manuel Valcárcel-.

El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno al hablar en el acto, el martes pasado en Bariloche, del inicio de obra de pavimentación de una calle del Distrito Urbano que lleva su nombre.





“Bariloche del Este, esto que están viendo acá y que en unos años va a ser un lugar de vida, un lugar de proximidad, de vecindad, de servicios, de gente que se dignifique, es el urbanismo humanista del siglo XXI”, resumió el destacado urbanista.

Moreno es profesor en la Universidad de la Sorbona en París y uno de los pensadores urbanos más influyentes del mundo. Desde 2016, Moreno impulsa el concepto de Ciudad de 15 Minutos, que hoy se aplica en múltiples ciudades del planeta, como Curitiba, Melbourne, Bogotá, Shanghai y Milán. La alcaldesa de París Anne Hidalgo adoptó su concepto como política oficial urbana y transformó la ciudad. Arribó a Bariloche invitado por Bariloche del Este, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Bariloche.

Carlos Moreno (centro) junto al intendente Walter Cortés (izq) y el arquitecto Juan Manuel Valcárcel (der) en el acto de inicio de obra de pavimentación de una calle que lleva su nombre en Bariloche del Este.



En el lugar del acto se realizó el corte de cintas del comienzo de la obra de pavimentación e iluminación de la calle, se descubrió un tótem alusivo a la visita de Moreno y se plantaron dos árboles como símbolo de un futuro desarrollo urbano respetuoso de la naturaleza y el medio ambiente.

Cortés aseguró que “es un honor enorme para Bariloche tener entre nosotros a una persona tan influyente como Carlos Moreno” y “tener la posibilidad de escuchar sus ideas”.

“Bariloche del Este hoy representa lo que en el mundo entero tendrían que hacer en el ámbito de la arquitectura, desarrolladores, el sector privado, y con el sector público: desarrollar este tipo de nuevo urbanismo. Este es el urbanismo del siglo XXI”. Carlos Moreno, urbanista, comprometido con el modelo de «C»ciudad de 15 minutos».





“Detrás de cada calle que se conecta -dijo- hay vecinos que llegan antes a su casa, padres que recuperan tiempo con sus hijos y trabajadores que dejan de perder horas arriba de un vehículo”. En ese sentido, el jefe comunal afirmó que “una ciudad más conectada también es una ciudad más humana”.

En tanto, Juan Manuel Valcárcel, creador de Bariloche del Este, explicó que “las ciudades no son simplemente un edificio o el pavimento. Eso sirve para ayudar, pero es la gente la que hace la ciudad. Tenemos que construir una ciudad mejor para el futuro”.

Repasó la historia de Bariloche desde que llegó a la ciudad, apenas 40 años después de que el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la década de 1930, llevara adelante la transformación más importante de la ciudad. Desde entonces, Bariloche del Este se consolidó como el único proyecto de planificación urbana que, bajo el concepto de ciudad de proximidad, pone el bienestar de la gente en el centro del proyecto.



Sobre Moreno, Valcárcel dijo: “Esta persona que hoy está con nosotros merecía claramente el reconocimiento mundial que tiene hoy en día. Tener este tipo de personalidades, de pensadores de nivel mundial, para nosotros es un orgullo importantísimo. Ese orgullo hace que hoy podamos decirle a Carlos: ‘merecés que una calle del nuevo centro de la ciudad lleve tu nombre. Esta es tu calle. Esta es la ofrenda que Bariloche te hace porque en el futuro los hijos y los nietos de la ciudad estarán paseando por esta calle, por este nuevo distrito urbano’”.

Finalmente agradeció al intendente y a las juntas vecinales linderas con Bariloche del Este, con cuyos dirigentes participa de reuniones semanales de planificación y organización social.

Bariloche del Este plantea una nueva centralidad con un flamante Centro Cívico donde se localizarán oficinas gubernamentales y de Justicia.



Por su parte, Moreno agradeció la invitación y el reconocimiento y señaló que “estamos contribuyendo aquí a que los habitantes vivan mejor, tengan calidad de vida, tenga una vida con tiempo útil, una vida personal, de familia, social, digna. La dignidad humana no se mide en kilómetros, se mide en tiempo útil. La proximidad es el urbanismo del siglo XXI”.

Planteó que “Bariloche del Este hoy representa lo que en el mundo entero tendrían que hacer en el ámbito de la arquitectura, desarrolladores, el sector privado, y con el sector público: desarrollar este tipo de nuevo urbanismo. Este es el urbanismo del siglo XXI”.



Luego de recorrer la ciudad y mantener diversas reuniones, el urbanista planteó que “en el oeste (de Bariloche) tenemos el urbanismo del siglo XX, el urbanismo que ya es obsoleto, el de la congestión, el tráfico, de una hora o una hora y media para ir hasta Llao Llao. Es el urbanismo que por sus construcciones pone en riesgo la relación con el ambiente, con la naturaleza”.

Esto que está haciendo Bariloche del Este no es solamente pionero en la Patagonia norte, no sólo en la Patagonia, es para Argentina, y tiene que ser un ejemplo para América Latina. Necesitamos realzar estos esfuerzos. Carlos Moreno, en su visita de varios días a Bariloche





En contraposición, dijo que “Bariloche del Este representa la proximidad como una transformación fundamental de nuestros modos de vida, frente a los desafíos que tenemos hoy. El desafío climático nos lleva a que tengamos que utilizar menos el vehículo automotor, y para eso tenemos que ofrecer alternativas en términos de servicios: cómo vivimos, dónde hacemos nuestras compras, dónde vamos a tener acceso a la cultura, la educación para los niños, los colegios, la salud, el espacio público”.

“No estamos hablando de grandes lujos, estamos hablando de dignidad humana, de las cosas más elementales y a eso lo llamamos satisfacer las necesidades sociales básicas”, acotó.





Señaló en ese sentido que “lo primero es la vivienda, y dentro de la vivienda, aquella para los más desfavorecidos. Eso es la vivienda social. La vivienda social del siglo XXI es vivienda en lugares de densidad a escala humana: en varios pisos para no seguir con el desparramamiento de la casa individual”.

“Todo esto que he evocado aquí lo llamamos la Ciudad de los 15 Minutos -detalló-, esta aspiración se encuentra en el mundo entero. Esto que está haciendo Bariloche del Este no es solamente pionero en la Patagonia norte, no sólo en la Patagonia, es para Argentina, y tiene que ser un ejemplo para América Latina. Necesitamos realzar estos esfuerzos. Esto que están viendo acá y que en unos años va a ser un lugar de vida, un lugar de proximidad, de vecindad, de servicios, de gente que se dignifique, es el urbanismo humanista del siglo XXI”, señaló.

El gobernador Weretilneck también se sumó en los reconocimientos oficiales y privados que se le brindaron al urbanista Carlos Moreno en Bariloche, la semana pasada.



“Bariloche del Este le ha dado prioridad a la cosa más elemental que hay en el planeta en estos momentos: tener lugares para vivir dignamente, felizmente, en sociedad y armonía con la naturaleza. Por eso este proyecto me representa, me identifico plenamente y lo apoyo irrestrictamente”, concluyó.

Posteriormente, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck dijo en la charla que dio Moreno en el hotel Huinid ante vecinos, profesionales y autoridades que “no podemos dejar de aprender, de investigar y de aportar entre todos a la planificación de lo que viene, porque no hay una sola ciudad en Río Negro que no tenga crecimiento”. Y remarcó que “los municipios son quienes debenproteger y mejorar el desarrollo urbano porque sin su acción la calidad de vida de sus habitantes se deteriora”.