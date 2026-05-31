Junio se despide con lluvia y frío polar en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa en la costa?

El norte de la Patagonia transita un cierre de domingo 31 de mayo marcado por la consolidación de un ambiente puramente invernal. El ingreso de una masa de aire frío y húmedo comenzó a desplomar los termómetros en toda la región, anticipando un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas que afectará las actividades al aire libre durante las últimas horas de este descanso de fin de semana.

Según los datos oficiales y los modelos de previsión regional, la estabilidad atmosférica tiene las horas contadas en Neuquén y Río Negro.

El frente inestable ganará terreno de manera paulatina desde el sector este, provocando que la nubosidad baja se transforme en precipitaciones generalizadas y un incremento del viento hacia la noche, configurando un escenario complejo para quienes deban emprender el regreso a casa por las rutas de la región.

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En Neuquén, Cipolletti, General Roca y todo el sector valletano, el invierno adelantado obligará a cambiar los planes al aire libre para el cierre del día. La temperatura máxima llegará apenas a los 15°C, mientras que la mínima rozará el congelamiento posicionándose en 1°C.

Hacia la tarde-noche, se consolidará el desarrollo de lluvias y lloviznas aisladas. El cuadrante este-sudeste rotará con intensidad, generando ráfagas que alcanzarán los 41 km/h, bajando drásticamente la sensación térmica.

Por su parte, la capital rionegrina transitará una jornada aún más hostil. En Viedma, el termómetro quedará planchado con una máxima de 11°C y una mínima de 5°C. El desarrollo de precipitaciones intensas ganará terreno de forma continua durante toda la tarde y se extenderá con fuerza durante las horas de la noche.

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En la zona andina, el domingo se presenta gris, frío y bajo una tensa calma que anticipa un frente de tormentas más severo programado para el inicio de la semana.