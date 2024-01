Video | Premios The Best: el día que Maradona hizo reír a todos en la ceremonia

Los premios The Best, que esta tarde a partir de las 16:30 tendrán su octava edición, atesoran un hecho particular que tuvo como protagonista a Diego Maradona. El Diez estuvo presente en la gala de 2017, cuando le otorgó el galardón a Cristiano Ronaldo, y quedó al borde del blooper.

Es que durante la ceremonia, Maradona y Ronaldo se encontraban en el escenario para dar a conocer quién había sido el mejor jugador del mundo y Pelusa casi reveló el nombre que había en el sobre que tenía en la mano, cuando todavía no habían mostrado el video con imágenes de los tres finalistas de aquella temporada.

«¿Ya dijiste la terna?», le preguntó Diego a Ronaldo, que no pareció entenderlo y le sonrío. El Diez lo entendió como un sí, y prosiguió a abrir el sobre.

«¡Cómo pesa!», expresó Maradona mientras empezaba a despejar la duda y ahí saltó el brasileño al rescate: «Espera que vemos un video antes», le dijo para frenarlo y desatar un momento de risa en todo el auditorio.

Diego, en tono de broma, le recriminó por qué no le había avisado antes de que aún faltaba para revelar al nuevo ganador y el exdelantero le contestó: «Te estaba dando golpes abajo, con el pie».

La escena quedó en el recuerdo de los premios The Best, no solo por el casi blooper que se produce, sino también por la presencia del más grande de todos los tiempos.

Con información de TyC Sports