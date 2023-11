Video | Se viene el documental que revive el título de River en la Copa Libertadores 2018: mirá el trailer

El esperado documental “Cierren los ojos, la final eterna”, que relata el triunfo histórico de River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, ya tiene su trailer oficial.

Los aficionados del club podrán disfrutar del estreno el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena, donde se desarrollará un evento que promete ser memorable con la presencia de jugadores, música en vivo y diversas sorpresas para el público.

El adelanto de la producción que estuvo a cargo de Torneos Ficción muestra los momentos más emblemáticos del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu contra Boca Juniors, acompañados de testimonios exclusivos de figuras como Marcelo Gallardo, Gonzalo Pity Martínez y Juan Fernando Quintero.

🎬 𝑪𝑰𝑬𝑹𝑹𝑬𝑵 𝑳𝑶𝑺 𝑶𝑱𝑶𝑺 [Trailer]



A cinco años del 9/12/2018, los héroes de Madrid protagonizan una película para volver a vivir de una forma única la final eterna.



📆 Estreno: 9/12/2023 – 20 hs.

📍 Movistar Arena

📎 Entradas en venta: https://t.co/LbHuN675Eu pic.twitter.com/0ZINsiYg7d — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2023

Frases como “Queríamos enfrentarnos a Boca para quedar en la historia del club” de Ignacio Scocco y “Parecía que estábamos en Argentina, era increíble la alegría que había en las calles de Madrid” de Exequiel Palacios, resaltan el emocional valor en el adelanto.

La presentación permitirá a los seguidores de River Plate revivir el triunfo en un ambiente festivo y con un contacto cercano a los ídolos y la historia del equipo. “Cierren los Ojos, la final eterna” contó con la dirección de Gabriel Starna, Ignacio Ragone y Silvina Dell´Occhio, y la producción se llevó a cabo entre marzo y noviembre de 2023.

En otro de los adelantos, el propio Gallardo reveló por qué no pudo ver el tanto del Pity. “El tercero no lo vi porque estaba bajando entre los túneles y escaleras. Cuando entra gente de la cancha hacia el túnel donde yo estaba, ahí con la alegría me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido también a través de un tercer gol”, contó el Muñeco.