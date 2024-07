Video | Tras la victoria, Lionel Messi confesó por qué picó el penal y reveló una charla que tuvo con Dibu Martínez

Lionel Messi estuvo en duda hasta última hora por una molestia muscular que lo había sacado del partido anterior ante Perú y su compañero Rodrigo De Paul reveló luego de la clasificación a semifinales de la Copa América ante Ecuador que el 10 trabajó a contrarreloj para no faltar a la cita en Houston.

En dialogo con la prensa, el diez se refirió al penal que falló en la serie definitoria: “Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu y con Rulli, había pateado varios penales seguidos cruzados, de hecho el arquero se tiró ahí. La quise tocar nomás y se me fue alta”.

Al mismo tiempo, celebró la tarea de Emiliano Martínez y mencionó lo que dijo el golero en la previa al match frente a Ecuador: “Sabía que siempre está en estos momentos, le gustan, se hace grande. Y aparte es grande cuando está abajo del arco, es complicado, es rápido. Antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos que iba a atajar. Es una suerte, cuando llegamos a esta instancia tenemos un poquito de ventaja”, detalló.

Por último, le contó que patió varios penales al Dibu en los entrenamientos, pero no es lo mismo en una definición. «Nos conocemos mucho los dos. El me ayuda a mí y yo a él. Ya creo que no nos vamos a cruzar”, reveló.