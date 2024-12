Gustavo Quinteros se descargó tras su salida de Vélez: «Me voy dolido, tengo mucho cariño por este club»

Gustavo Quinteros le puso fin a su ciclo en Vélez tras un 2024 inolvidable. Luego de la obtención de la Liga Profesional, el DT decidió no renovar su vínculo con el Fortín a pesar de tener un preacuerdo económico y habló ante las distintas versiones de su salida.

El DT campeón con Vélez tenía un preacuerdo económico con la dirigencia de Liniers, pero ante la falta de garantías (solicitadas por Quinteros) para disputar la Copa Libertadores 2025, tomó la decisión de dar un paso al costado.

«Quiero informales con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada», así inició el comunicado de Quinteros, en una entrevista exclusiva con César Merlo, periodista deportivo.

Luego aseguró que se «dicen muchas cosas que no son ciertas» y continuó con su relato: «Después de que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga (presidente) y Ricky Alvarez (manager). Estuvimos el 23 y 24 reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club», indicó.

“En ese sentido, el club tiene necesidades. Tanto Fabián como la Junta Directiva lo están haciendo bien, yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad es que después de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad”, puntualizó Quinteros, dando a entender que las metas de ambas partes para 2025 no eran los mismas.

“Quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club”, manifestó Quinteros y aseguró que se va «muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a todo el staff».

“Llegamos a tres finales (las pérdidas por Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), salimos campeonato del futbol argentino (Liga Profesional), clasificamos a Libertadores y fuimos los primeros en la tabla anual”, detalló el entrenador y destacó que su equipo “jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera y el hincha así lo agradeció”.

“Terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez en lo más alto y haciéndolo campeón. Me voy dolido, tengo mucho cariño en este club. Ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto”, cerró Quinteros.

"ME VOY DOLIDO, PORQUE QUIERO MUCHO A ESTE CLUB", el mensaje de Gustavo Quinteros despidiéndose de Vélez y explicando los motivos de su salida. pic.twitter.com/8RZOdXWGvj — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2024

Gremio, el próximo destino de Gustavo Quinteros

Si bien no hay una confirmación oficial, todo hace indicar que la carrera de Quinteros continuará en el fútbol de Brasil y más precisamente en Gremio de Porto Alegre.

Santos también lo tuvo en carpeta para que comandara al equipo en la vuelta al Brasileirao, pero terminó contratando al portugués Pedro Caixinha y el camino quedó despejado para que Gremio avance firme para sellar el vínculo con el ya extécnico de Vélez.

Gremio, que terminó la temporada a tres puntos del descenso, jugará la temporada que viene la Copa Sudamericana, que tendrá representación argentina con Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Independiente, Unión y Defensa y Justicia.