Sorpresa en Vélez: Gustavo Quinteros no arregló su continuidad y se va a otro club

Después de ser campeón de la Liga Profesional y no asistir a la final del Trofeo de Campeones, Gustavo Quinteros no arregló su continuidad en Vélez y será el próximo DT de Gremio.

Desde que logró el título hace 10 días, el presidente Fabián Berlanga comenzó las negociaciones con el técnico para renovar su vínculo pero no llegaron a un acuerdo.

Lo que se conoció en la última semana es que tenían arreglado lo económico pero no el proyecto deportivo. Quinteros quería reforzar varios puestos claves con la intención de ser competitivo en la próxima Copa Libertadores.

Al no continuar en Vélez, el entrenador aceptó la propuesta de Gremio y asumiría en las siguientes horas. El equipo brasilero no hizo una buena campaña en el Brasileirao y no clasificó a las copas internacionales.