Iñaki Basiloff: «El proyecto de la pileta quedó en la nube, esperemos que se retome»

Iñaki Basiloff volvió a su Neuquén natal después de su histórica actuación en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Luego de un gran recibimiento, el atleta se tomó algunas días de descanso, con una vuelta paulatina a los entrenamientos de cara a los objetivos de 2025.

El neuquino ganó una medalla de oro en los 200 metros medley y otra de bronce en los 400m libres, un desempeño notable dentro de la delegación argentina que cerró los Juegos con un desempeño por encima de las expectativas.

«La prueba de 400m libres siempre fue mi principal. La idea era buscar el oro ahí pero se me dio al revés. Es mucho más de lo que esperaba y de lo que puedo pedir», aseguró Basiloff en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

Sobre el momento en que ganó la de oro, recordó: «Desde que terminó la carrera hasta varios días después fue una sensación única, que uno solo la experimenta en esas ocasiones y que no se puede describir. Fueron días de mucha emoción, de muchas sensaciones y mucho disfrute también».

Respecto a la de bronce, que fue dos días después y en la que estuvo primero durante gran parte de la prueba, comentó: «La bronca me duró un rato. Tenía ganas de poder bajar mi tiempo no se me dio. Creo que también fue por toda la emoción que había tenido los días previos, inconscientemente me desenfoqué un poco del torneo, son cosas que pasan y uno va aprendiendo. Más allá de eso, hoy en día lo veo y estoy súper contento con los resultados».

Las vacaciones familiares y el recibimiento en Neuquén

Luego de las dos medallas en los Juegos Paralímpicos de París, Iñaki pasó unos días en Europa con su familia y luego tuvo un importante recibimiento al llegar a Neuquén.

«Disfrutamos muchísimo el viaje, más allá de las medallas y toda esa euforia por haber logrado el gran objetivo. Las vacaciones en familia la verdad que estuvieron increíbles y era algo que necesitaba hace tiempo porque hace casi dos años que no tenía vacaciones. Después la recibida acá en casa fue increíble. Yo sabía que iba a haber algo pero bueno, no me esperaba algo tan grande«, contó.

«Fue una experiencia nueva la de subirme a la autobomba. También me recibió gente que no conozco que habrá escuchado de mí en algún momento y estaba ahí. A los deportistas esas cosas nos alegran el día», agregó.

El proyecto de la pileta y una convocatoria pendiente

La construcción de una pileta de dimensión olímpica (50 metros) es un proyecto que la provincia de Neuquén tiene en carpeta hace tiempo. «Es un proyecto que ha quedado un poco en la nube, estaría buenísimo que lo retomen. Más allá de lo deportivo o de si a mí me sirve o no. Sería para Neuquén en general, es una infraestructura que va a hacer que la gente se interese más por el deporte. El proyecto ya debería estar en marcha, pero esperemos que se retome pronto«, consideró Basiloff.

Al ser consultado por la convocatoria del gobierno provincial o la posibilidad de tener una reunión con autoridades, reveló: «Se suponía que iba a ser la semana pasada, pero bueno, no me han dicho nada. Yo tampoco no puedo hacer mucho. La verdad que si el interés no llega, no es problema mío«.

El próximo gran objetivo de Iñaki será el Mundial Paralímpico de Singapur en octubre de 2025. Antes de fin de año, el neuquino comenzará la pretemporada y se enfocará de lleno en ese nuevo desafío.

