Jaco Peyper, el polémico árbitro que Los Pumas no querían y dirigirá el partido con Gales

Los Pumas y Gales se medirán el sábado a las 12 del mediodía (hora argentina) en Marsella, por los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023, y World Rugby designó al árbitro que dirigirá este encuentro: se trata del sudafricano Jaco Peyper, que es conocido por no traerle suerte a la Selección nacional.

Peyper compartirá la terna arbitral con los asistentes Wayne Barnes (Inglaterra) y Mathieu Raynal (Francia) mientras que el encargado del TMO será Ben O´Keeffe (Nueva Zelanda). Entre todos ellos impartirán justicia en un duelo que será a todo o nada y en el que Gales es favorito debido a que domina ampliamente el historial contra el equipo argentino.

Jaco Peyper dirigió a Los Pumas un total de 14 veces y el saldo es negativo debido a que la Selección argentina de rugby consiguió cuatro triunfos y 10 derrotas.

Esas caídas, en algunas ocasiones fueron polémicas debido a los fallos arbitrales tomados por el referí sudafricano, que en la previa de este encuentro ante Gales está siendo muy cuestionado por los hinchas albicelestes en redes sociales.

Las principales voces en contra señalan su mal manejo de los partidos y que suele favorecer a los equipos más poderosos.

La primera vez que Peyper dirigió a Los Pumas fue en el Rugby Championship 2012 cuando se enfrentaron ante los All Blacks en el estadio Único de La Plata.

De todas maneras, el antecedente más reciente es favorable a Argentina en uno de sus mejores triunfos del año, contra Australia de visitante por el Rugby Championship 2023.

Todos los antecedentes de Los Pumas con Jaco Peyper

Los Pumas 15-54 Nueva Zelanda (2012)

Irlanda 46-24 Los Pumas (2012)

Los Pumas 15-33 All Blacks (2013)

Los Pumas 9-34 Australia (2015)

Los Pumas 45-16 Tonga (2015)

Los Pumas 17-36 All Blacks (2016)

Los Pumas 10-36 All Blacks (2017)

Italia 15-31 Los Pumas (2017)

Los Pumas 12-30 Gales (2018)

Los Pumas 34-45 Australia (2018)

Los Pumas 28-12 Tonga (2019)

Los Pumas 13-36 All Blacks (2021)

Los Pumas 17-32 Australia (2021)

Australia 31-34 Los Pumas (2023)