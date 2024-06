Alertan intensas nevadas en Neuquén el fin de semana: cuáles son las zonas más comprometidas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta por nevadas para la cordillera de Neuquén, esta vez para el próximo sábado. La advertencia, de nivel amarillo, llega luego de la incertidumbre en torno al ciclón de Chile, que también afectó a algunas zonas de la provincia este miércoles.

De acuerdo al parte del organismo, durante el primer día del fin de semana se registrarán «nevadas de variada intensidad», que podrán provocar valores acumulados «entre 10 y 15 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual«.

Alertan intensas nevadas en Neuquén: las zonas afectadas

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: para este sector, la alerta por nevadas es para la noche del sábado.

Alcanzará a localidades como Aluminé, Villa Pehuenia, Caviahue y Andacollo, en el norte de la provincia.

Qué significa la alerta amarilla y recomendaciones:

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarillo representa a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, ante esto:

–No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

–Evitá actividades al aire libre.

–No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

–Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

–Estate atento ante la posible caída de granizo.

–Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias.