Jugó en Boca, brilla en Europa y es seguido de cerca por la Selección de Italia

Boca saca año a año grandes productos de sus diviones inferiores y prueba de ello es el magistral presente de Vicente Taborda.

El mediocampista creativo volvió a convertir este jueves con la camiseta de Panathinaikos y confirmó su gran presente en la UEFA Conference League.

Vicente Taborda abrió el camino en la contundente victoria de su equipo por 5-1 a domicilio frente a Kairat Almaty, por la segunda fecha de la competición.

¡GOL DE VICENTE TABORDA EN LA #CONFERENCELEAGUE! El atacante surgido de Boca conectó un buscapié y selló su tanto para Panathinaikos ante Kairat Almaty en la fecha 2 de la fase liga del torneo. 📺 Toda la #UECL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Laytu5WEG4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2026

El enganche fue campeón en Platense y se adaptó rápidamente al gigante griego, club al que llegó hace un año y en el que se transformó poco a poco en pilar.

Vicente Taborda venía de asistir en los últimos dos partidos ante Hradec Králove y Levadiakos. El ex Boca acumula 13 participaciones directas en goles en 35 partidos en Panathinaikos y eso despertó el interés de un gigante dormido.

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, tiene en el radar al enganche. La Azzurra, que ya captó a Mateo Retegui y también sigue a Nicoló Tresoldi, puso los ojos en el futbolista que cuenta con pasaporte y podría representar al multicampeón europeo.

Vicente Taborda debutó con la camiseta de Boca ante Banfield en 2021 de la mano de Battaglia, en un equipo repleto de juveniles en plena época de covid-19.

Goles argentinos en la Conference League

En tanto, Maher Carrizo, surgido de Vélez y pretendido en su momento por River, festejó con la camiseta de Copenhague en el empate 2-2 a domicilio frente a Estrella Roja.