Julián Álvarez marcó en el triunfo del Atlético Madrid por la Liga de España

El argentino Julián Álvarez volvió a convertir en el Atlético de Madrid. En el marco de la fecha 10 de La Liga, en el Riyadh Air Metropolitano, el Colchonero recibía a Deportivo La Coruña con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir como escolta y quedar a dos puntos, con un partido más, del líder Barcelona.

Luego de un primer tiempo en el que las situaciones de gol brillaron por su ausencia, en la primera del complemento el equipo comandado por Diego Simeone logró la apertura del marcador a través del delantero argentino Julián Alvarez.

Tras una buena jugada colectiva, la pelota le quedó en la banda izquierda a Alejandro Grimaldo, quien de primera metió un centro al ras del piso para la aparición de la Araña en el punto penal, que solamente la tuvo que tocar para poner el 1 a 0 parcial.

Se trata del segundo gol consecutivo que marca el delantero argentino en lo que va de la temporada. Antes había convertido en el empate de su equipo 1 a 1 ante Stuttgart como visitante por la fecha 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League.