Julián Álvarez rompió el silencio y pidió disculpas a los hinchas del Atlético Madrid: «Fue una equivocación de mi parte»

Después de anotar su segundo gol consecutivo y darle la victoria a Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña por LaLiga, Julián Álvarez rompió el silencio y le pidió disculpas a la hinchada rojiblanca por sus declaraciones durante el Mundial 2026.

Después de una extensa novela en el mercado de pases, Julián Álvarez volvió a convertir y también se refirió a uno de los episodios que más ruido generó entre los hinchas del Atlético de Madrid. El delantero argentino había presionado durante el Mundial 2026 para concretar una posible transferencia al Barcelona.

La Araña recuperó el gol en la Champions League, el pasado martes ante Stuttgart, y volvió a marcar este sábado en la victoria del Colchonero frente a Deportivo La Coruña, por LaLiga.

Tras el triunfo, el exRiver habló con Movistar y les pidió disculpas a los hinchas por sus declaraciones durante la Copa del Mundo. «Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como en el momento y, sobre todo, porque entiendo el enojo de la gente», reconoció.

❝Quería pedir disculpas a nuestra gente❞. — Julián Alvarez 🎙️ https://t.co/d3R2ZHiSXB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026

«Yo también, como hincha, me hubiera enojado. Además, por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años», agregó el delantero.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también valoró el respaldo que recibió de la hinchada en las últimas semanas. «En estas últimas fechas, los hinchas también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho. Tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, y agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo», sostuvo.

«Ojalá que siga con trabajo, con humildad y agradeciendo a la gente la generosidad de todo este tiempo», añadió el atacante nacido en Calchín.

El delantero aseguró que empieza a recuperar buenas sensaciones después de un período irregular. «De a poco me voy sintiendo bien», afirmó, y volvió a destacar el apoyo de sus compañeros.

«Estoy trabajando para mejorar. Me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y con la pelota para ayudar al equipo y dar lo mejor», explicó.

Por último, Álvarez destacó la importancia de su bienestar personal para rendir dentro de la cancha. «Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo», concluyó.