Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid y dejó un guiño al Barcelona: «Lo mejor para todos es una transferencia»

Después del triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026, Julián Álvarez sorprendió con una declaración que volvió a poner en duda su continuidad en Atlético de Madrid. El delantero fue consultado por su futuro y dejó en claro que espera una salida una vez finalizado el torneo.

En diálogo con ESPN, la Araña fue consultada por el interés de distintos gigantes europeos, entre ellos Barcelona, Real Madrid y PSG. Sin profundizar demasiado ni revelar detalles de las conversaciones, eligió no esquivar el tema.

«La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar», expresó el delantero cordobés.

Pero la frase que hizo ruido llegó después. «Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», aseguró Julián. Sin nombrar ningún destino ni hacer referencias directas, dejó expuesta su intención de cambiar de aire en el próximo mercado de pases.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

En España, las declaraciones rápidamente alimentaron nuevas especulaciones. Real Madrid ya habría avanzado con una propuesta millonaria y Barcelona también aparece entre los clubes interesados, aunque desde Atlético de Madrid mantienen una postura inflexible y no tienen intención de negociar.

En ese contexto, volvió a tomar fuerza un dato que acompaña hace tiempo la carrera del ex River: Julián reconoció en distintas entrevistas que durante su infancia simpatizaba por Barcelona y que Lionel Messi fue una de sus grandes referencias. Sin mencionar al conjunto catalán, su frase sobre querer «cumplir un sueño» abrió interpretaciones y volvió a encender el mercado europeo.

Las declaraciones del delantero también pusieron nuevamente sobre la mesa una postura que Atlético de Madrid ya había dejado clara días atrás. Enrique Cerezo, presidente del club, había sido contundente: «Julián no está en venta». Desde el Colchonero sostienen la misma línea: no negociar por debajo de la millonaria cláusula de rescisión y evitar una salida hacia un competidor directo.