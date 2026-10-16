La bronca de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas de la final del Mundial: «Molesta»

Las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España todavía siguen dando de que hablar. A mas de tres meses de la gran definición en Estados Unidos, Lautaro Martínez habló sobre este tema y dejó clara su postura.

En una entrevista con AFA Estudio, el delantero cuestionó estos dichos y remarcó el cansancio que significó el duelo ante Inglaterra en las semifinales: «Llegamos muy vacíos. Yo creo que ese partido nos ha quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos. Había gente que no podía caminar y seguía corriendo».

Además, expresó su enojo contra estos pensamientos: «Hasta la última jugada tuvimos posibilidad de empatarlo. Entonces, cuando se habla de esas teorías, molesta, pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo. Y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos».

Y no buscó explicaciones externas para justificar la derrota: «No se dio, el rival fue superior. Y alguna vez va a pasar. Llegó en una final. Duele, duele el doble, te deja una herida importante, pero la cosa más importante es volver a levantarse».

La emoción y la importancia de su gol a Inglaterra

Mas adelante, Lautaro reveló cómo afrontaron el duelo histórico ante Inglaterra: «Delante de las cámaras nos teníamos que comportar de manera distinta porque es un partido de fútbol pero dentro nuestro no era un partido como los otros. Era especial por todo lo que es la historia», señaló.

La emoción de los futbolistas argentinos tras el triunfo agónico ante Inglaterra.

Luego, contó cómo vivió su gol que le dio la clasificación a la Selección a una nueva final: «Va a quedar en el recuerdo para toda la vida. No era consciente del gol que había hecho. Cuando volví lo sentí cruzándome con argentinos. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso«.

También le mostraron la emoción de un ex combatiente de Malvinas tras su tanto y le dedicó unas palabras: «Muy emocionante loco. Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido».