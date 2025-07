La emotiva presentación de Ángel Di María en Rosario Central: «Es como si fuese la primera vez»

Llegó el día más esperado por el mundo Canalla. Ángel Di María fue presentado oficialmente en Rosario Central y brindó una conferencia de prensa cargada de emoción en el Salón Centenario, donde no pudo contener las lágrimas al hablar de su regreso.

“Mejor una pelota, mucho más fácil”, bromeó al ingresar al salón para la bienvenida oficial a Rosario Central. Luego, conmovido expresó: «Esto es más que todo lo que hice. Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial».

#AHORA – Fideo Di María se emocionó HASTA LAS LÁGRIMAS en su presentación en conferencia de prensa como jugador de Rosario Central. pic.twitter.com/5EmEKKZ29Q — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Pese al pedido oficial del club de no acercarse al predio, cientos de hinchas se acercaron a la puerta del club para recibir al campeón del mundo que volverá a vestir la camiseta Canalla tras 18 años. Horas antes, el rosarino ya había participado de su primer entrenamiento con el plantel profesional en Arroyo Seco.

Sobre ese reencuentro con el día a día del club, Di María confesó: “Parecía como si fuese la primera vez, de cuando llegué a Primera. Sentí esa sensación, esa adrenalina, todo lo que iba pasando por mi cuerpo. El primer entrenamiento lo disfruté a full y ojalá de acá en adelante sea de la misma manera”, reveló.

Sobre el debut, Di María fue contundente. «Hay que preguntarle a Ariel (Holan)… Hoy ya entrené, me siento bien, estoy contento de volver a entrenar, estos días de vacaciones fueron pocos, pero también muchos por la ansiedad de estar de vuelta. El sábado va a ser algo muy lindo, después veremos si toca o no jugar. Seguramente no va a ser más de lo que es, porque cada fin de semana es una locura, y por eso hace que el club sea cada vez más grande”.

"HAY QUE PREGUNTARLE A ARIEL SI VOY A ESTAR O NO. VEREMOS SI TOCA JUGAR"



Entre risas, Di María confirmó que está para ser de la partida el sábado en el debut de Rosario Central en el torneo y le pasó la pelota a Holan 😅 pic.twitter.com/eCpf5VZQQg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2025

Además, fue tajante respecto a su gran objetivo con el Canalla: “El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central, y es el deseo que tiene mi familia y yo”.

"SER CAMPEÓN CON CENTRAL ES LO ÚNICO QUE ME FALTA". El gran objetivo de Fideo Di María en su vuelta al Canalla. pic.twitter.com/DZAQDL1Tsb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Consultado sobre el retiro, el exReal Madrid y PSG aclaró: “Siempre estuvo ese sueño de volver, lo dije muchas veces. En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar, en disfrutar, en seguir al nivel que lo vengo haciendo. Más adelante veré lo del retiro. Solo quiero ser feliz”.

Hace menos de un mes, Di María enfrentó a Boca jugando para Benfica en el Mundial de Clubes, y ese partido pareció ser un anticipo de lo que vivirá en el fútbol argentino.

“Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de dónde me mueva, de lo que el entrenador me pida. Hay muchos más golpes, se corta más el partido, pero depende de mí sacar mis armas y defenderme de todo eso para poder ayudar al equipo”.

"BOCA YA ME LO HIZO SENTIR (EN EL MUNDIAL DE CLUBES)". Fideo Di María fue consultado por el nivel que le espera en el Fútbol Argentino. pic.twitter.com/if6wqoAD3p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

Por último, fue consciente del clima que puede encontrar en las distintas canchas del país. “Sé lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, cómo es todo. Después dependerá de mí, de lo que vaya haciendo dentro de la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme: si me putean, me putean; si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y es difícil del otro lado ovacionar a alguien que no tiene la camiseta del equipo, no tengo la de la Selección”, concluyó.

"HOY ESTOY VISTIENDO LA CAMISETA DE CENTRAL Y ES DIFÍCIL PARA EL HINCHA DEL OTRO LADO OVACIONAR A ALGUIEN CON OTRA CAMISETA"



Ángel Di María habló sobre el posible recibimiento que tengan con él los hinchas de todos los equipos del fútbol argentino pic.twitter.com/k2w7SD5vZp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2025

La trayectoria de Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central, el club de sus amores

El zurdo debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005, con apenas 17 años, y jugó 39 partidos antes de ser transferido al Benfica en 2007. Desde entonces, construyó una carrera legendaria en clubes como Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus y nuevamente Benfica. Con la Selección Argentina fue campeón olímpico, bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022.

El regreso al club del que surgió es mucho más que un fichaje porque representa el cierre de un círculo y una promesa cumplida. Di María anunció su despedida del Benfica el 30 de junio, con un emotivo mensaje en redes donde agradeció por «dos etapas más que hermosas» en su vida.

Ahora, Rosario lo espera con los brazos abiertos. Su debut oficial está previsto, en principio, para el sábado 12 de julio a las 16, cuando Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, su participación dependerá de la evolución física, la decisión del cuerpo técnico y la habilitación en el Transfer Matching System (TMS).

El fixture de Rosario Central en el Torneo Clausura 2025

Fecha 1: Rosario Central vs. Godoy Cruz

Fecha 2: Lanús vs. Rosario Central

Fecha 3: Rosario Central vs. San Martín (SJ)

Fecha 4: Atlético Tucumán vs. Rosario Central

Fecha 5: Rosario Central vs. Deportivo Riestra

Fecha 6: Rosario Central vs. Newell’s

Fecha 7: Sarmiento vs. Rosario Central

Fecha 8: Rosario Central vs. Boca

Fecha 9: Rosario Central vs. Talleres

Fecha 10: Gimnasia vs. Rosario Central

Fecha 11: Rosario Central vs. River

Fecha 12: Vélez vs. Rosario Central

Fecha 13: Rosario Central vs. Platense

Fecha 14: Instituto vs. Rosario Central

Fecha 15: Rosario Central vs. San Lorenzo

Fecha 16: Independiente vs. Rosario Central