Llega la solución esperada para la producción frutícola del Alto Valle: «Nos equipara con el resto del mundo»

Llega al Alto Valle un producto que impactará positivamente en la calidad y color de las peras y manzanas, y en la productividad de las plantaciones. Foto: gentileza Kleppe S.A.

La fruticultura del Alto Valle se prepara para incorporar una herramienta que promete marcar un antes y un después en el manejo de las plantaciones. Se trata de Zenitsu, un nuevo regulador hormonal desarrollado específicamente para fruticultura y utilizado en los principales polos productivos del mundo, que llega a la región de la mano de Tecniterra y Summit Agro Argentina.

Con más de cinco décadas de trayectoria acompañando a productores regionales, Tecniterra se consolidó como una empresa referente en soluciones técnicas para el sector frutícola. En alianza con Summit Agro Argentina, compañía especializada en el desarrollo de tecnologías para cultivos intensivos, ambas firmas impulsan ahora el lanzamiento de Zenitsu en el Alto Valle. En diálogo con Río Negro Rural, Javier Legaspi, presidente de Tecniterra, y Fernando Moretti, gerente de la unidad de cultivos intensivos de Summit Agro Argentina, explicaron los alcances de esta nueva herramienta y el impacto que esperan para la producción regional.

Tecniterra y Summit Agro, protagonistas y aliados en la fruticultura del Alto Valle

PREGUNTA: ¿Qué ofrece Tecniterra en la región?

JAVIER LEGASPI: Tecniterra es, desde hace 56 años, referente en soluciones efectivas e innovadoras para el sector frutícola del Alto Valle. Desde productores pequeños hasta grandes empresas confían en nosotros para el desarrollo de su producción y la búsqueda de nuevas herramientas específicas para la actividad. Nos diferencia contar con un equipo técnico que puede asesorar y acompañar al cliente tanto en la toma de decisiones como en su implementación.

Con Zenitsu, los nutrientes se reorientarán más a los frutos que a los brotes. Foto: gentileza Kleppe S.A.

P: Fernando, ¿cuál ha sido el recorrido de Summit Agro en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén?

FERNANDO MORETTI: Summit Agro está cumpliendo 25 años en Argentina y también en la región desarrollando productos específicos para la fruticultura y la zona.

JL: Tecniterra acompaña a Summit Agro desde sus inicios formando una alianza que sigue creciendo e impulsando nuevos desarrollos enfocados en soluciones orientadas a nuestra actividad productiva.

P: ¿Qué ofrece Summit Agro en la región?

FM: Summit Agro se destaca por ofrecer soluciones para fruticultura que ningún otro laboratorio provee. Tenemos como objetivo traer al país las herramientas que utilizan con éxito los productores en el resto del mundo.

Los rostros de una alianza: Javier Legaspi, de Tecniterra, y Fernando Moretti, de Summit Agro Argentina, en Cipolletti, localidad importante para la fruticultura del Alto Valle. Foto: Florencia Salto.

P: ¿Cómo y cuándo surge la alianza entre Tecniterra y Summit Agro? ¿Cuál ha sido su objetivo?

JL: A los pocos meses de que Summit Agro iniciara su actividad en el país, Tecniterra ya era distribuidor. Desde el comienzo compartimos el objetivo de ofrecer soluciones específicas para la actividad y la región. Con esta meta en común, trabajamos en conjunto en múltiples desarrollos de los productos que hoy son utilizados masivamente. Siendo nosotros mismos productores, tenemos conocimiento de primera mano de los desafíos y las posibilidades de la fruticultura local y eso es una gran ventaja.

La fruticultura del Alto Valle, ante la llegada de la solución esperada

P: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la producción frutícola de la región en la actualidad?

JL: A nivel productivo la región cuenta con condiciones agroclimáticas muy favorables para el desarrollo vegetativo: el suelo fértil, el sistema de riego por manto, los altos niveles de radiación y los portainjertos vigorosos, entre otros. Todo esto se traduce en una gran expresión vegetativa de las plantas. Si bien esto es favorable para algunas cuestiones, es desfavorable para otras y ahí es donde aparece Zenitsu para aportar un necesario equilibro. Podríamos decir que tenemos muchos aceleradores para el crecimiento y hasta ahora no teníamos ningún freno.

P: ¿Qué herramientas ofrece Summit Agro para enfrentar estos desafíos?

FM: Zenitsu es un producto especialmente pensado para fruticultura, no es adaptado de otros cultivos. Summit Agro está comprometido con el desarrollo de soluciones específicas para la región como lo son Retain, Maxcel, Promalina, Assail XLT y otros. Tenemos una amplia paleta de productos a la cual se suman nuevos lanzamientos todos los años. En 2025 presentamos Moka, con muy buenos resultados para el desarrollo de color en las variedades rojas y ahora sumamos Zenitsu, un producto muy esperado que sabemos tendrá un impacto positivo muy importante en el manejo cultural de las plantaciones frutícolas.

Javier Legaspi: «Es un producto técnico, muy versátil, que va a tener distintas instancias de aplicación según el objetivo, por eso es importante el acompañamiento del equipo técnico de Tecniterra para hacer un manejo preciso y eficaz que garantice el mejor resultado». Foto: Florencia Salto.

P: ¿De qué forma Zenitsu tiene un impacto positivo en la producción frutícola?

JL: Al poder regular el crecimiento vegetativo de las plantas vamos a lograr una mejor penetración de luz para el desarrollo de color y de las yemas florales. Los nutrientes se van a reorientar más a los frutos que a los brotes, controlando algunas deficiencias como por ejemplo la de calcio. También va a simplificar la poda y a mejorar la efectividad de las aplicaciones para el control de plagas, entre otros beneficios.

FM: A través de todos esos factores se va a lograr mejorar la calidad, la homogeneidad y sobre todo el rendimiento de la fruta. Zenitsu entiende al equilibrio como principio de la productividad y con ese propósito viene a completar la gama de reguladores de crecimiento vegetal de Summit Agro, sumándose al Maxcel, el Retain y la Promalina.

JL: Es un producto técnico, muy versátil, que va a tener distintas instancias de aplicación según el objetivo, por eso es importante el acompañamiento del equipo técnico de Tecniterra para hacer un manejo preciso y eficaz que garantice el mejor resultado.

Fernando Moretti: «Incorporando Zenitsu a la paleta de soluciones de Summit Agro, el sector productivo local cuenta con las mismas herramientas que vienen utilizando sus competidores del resto del mundo«. Foto: Florencia Salto.

P: ¿Cuál es el impacto económico de incorporar este producto?

JL: Zenitsu viene a mejorar la calidad y la productividad de la fruta. Aumentando la cantidad de grado elegido 1 se mejorarían los ingresos por hectárea.

Zenitsu: el trasfondo y la perspectiva el producto que cambiará la producción frutícola del Alto Valle

P: ¿Podrían contarnos cuál fue el proceso para lograr ofrecer este producto hoy?

FM: Recorrimos un largo camino, de más de 10 años, sorteando diversas dificultades para poder traer esta herramienta al Valle, que sabemos va a marcar un antes y un después. Fueron diferentes etapas en el proceso de desarrollo para lograr su inscripción, con la colaboración de distintas empresas y organismos que con su aporte nos permitieron alcanzar el objetivo. Queremos agradecerles a todos ellos y a nuestro equipo por este importante logro. Incorporando Zenitsu a la paleta de soluciones de Summit Agro, el sector productivo local cuenta con las mismas herramientas que vienen utilizando sus competidores del resto del mundo.

P: ¿Qué expectativas tienen?

FM: Tenemos las mejores expectativas, este producto viene a dar una solución en cuanto a conducción y regulación del crecimiento vegetativo ofreciendo un equilibrio entre la parte vegetativa y productiva que facilita el manejo. Es además un producto de bajo impacto ambiental, de banda verde, con el cual apuntamos a llegar a todos los productores, independientemente de su escala.

JL: Tenemos excelentes perspectivas, confiamos en que este producto va a revolucionar el manejo cultural de las plantaciones ya que no existe una herramienta similar y es muy versátil en cuanto a las diferentes situaciones en las que se lo puede utilizar. A nivel mundial, es un producto ampliamente utilizado en la producción de pera, manzana, cereza, así como en otros cultivos. Contar con Zenitsu nos equipara con el resto del mundo frutícola en cuanto a las herramientas hormonales disponibles para optimizar la producción.

P: ¿Imaginan ampliar esta alianza hacia otros frentes?

FM: Con este producto, Summit Agro completa su paquete de soluciones para la fruticultura que abarca todo el ciclo productivo. La próxima semana vamos a lanzarlo formalmente y, luego, comenzaremos las reuniones y jornadas de campo para que los productores conozcan bien todo el poder y el alcance de Zenitsu. Mientras tanto, seguimos creciendo con el resto de la paleta de productos y con varios proyectos en proceso.

JL: Este lanzamiento significa un cambio de paradigma, es un hito al que le seguirán otros, estamos permanentemente trabajando en nuevos desarrollos que optimicen la producción para adecuarnos a las exigencias del mercado global.

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