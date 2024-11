La honestidad brutal de Bielsa sobre su conflicto con Luis Suárez: “Cómo voy a ignorar….”

La bomba que detonó Luis Suárez tiene onda expansiva y ni siquiera el gran resultado que obtuvo Uruguay en Brasil (1-1) por las Eliminatorias logró tapar el tema. Todos esperaron la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Salvador de Bahía y Marcelo Bielsa, fiel a su estilo, se hizo cargo de la situación.

A los dichos del Pistolero luego se sumaron los de otros futbolistas del plantel actual y también de exintegrantes de la Celeste. Y el Loco fue contundente cuando le consultaron sobre el tema que generó mucho revuelo en el país oriental.

“Seriamente la afectan”

“Cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad. Por supuesto, seriamente la afectan. Sería necio que yo dijera la contrario. Cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé, queda seriamente afectada su autoridad”, afirmó Bielsa.

Cuando lo interrogaron sobre una eventual salida de la Selección de Uruguay, manifestó que “una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso. Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan”.

Bielsa y las cuestiones tácticas

Sobre el partido, el rosarino consideró que “se jugó demasiado cerca de nuestro arco. La pelota estuvo en un porcentaje alto a favor de Brasil. Es muy difícil conseguir que un rival que nos dominó y que tiene jugadores desequilibrantes haya convertido solo un gol y a eso le doy valor”.

Federico Valverde anotó el gol de Uruguay en Salvador de Bahía. (AP/Andre Penner)

Por eso, subrayó que “la actuación defensiva del equipo fue buena. También le doy valor que estando lejos del arco rival pudimos convertir y estar cerca de generar situaciones de gol”.

Después hizo un balance de la actuación global de Uruguay en las Eliminatorias, en las que marcha segundo con 20 puntos, a 5 de Argentina: “Los números no son los que podríamos haber esperado, pero hay atenuantes. Los partidos con Paraguay y Venezuela los afrontamos con las bajas de 15 jugadores que habitualmente son convocados”.