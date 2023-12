La revelación de Gustavo Alfaro sobre la posibilidad de dirigir a Racing

Luego de la salida de Fernando Gago de Racing Club de Avellaneda, en medio de la Copa de la Liga, uno de los nombres que más sonó para reemplazarlo fue Gustavo Alfaro, que no terminaba de convencer a los hinchas y, que por distintas cuestiones, fue perdiendo peso.

Algunos días después, el entrenador cerró su llegada a la Selección de Costa Rica pero, en una entrevista con TyC Sports, reveló algunos detalles de cómo fueron la negociaciones con la Academia y si estuvo cerca de llegar al equipo.

🗣️Gustavo Alfaro reveló en TyC Sports la charla que mantuvo con el Mago Capria y aseguró que no tuvo ninguna propuesta de #Racing: "No se dieron las circunstancias, no me gustaron cómo sucedieron algunas cosas", profundizó. pic.twitter.com/An6jqUw7YH — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2023

Qué dijo Alfaro sobre las canches que tuvo de ser el director técnico de Racing

Al ser consultado sobre esta chances, el entrenador no dudó en responder: «No hubo una negociación oficial con Racing pero sí hable con el Mago Capria pero hubo algunas cosas que no me terminaron de cerrar. De todos los nombres que había el único que se discutía era el mío sea por edad o por formas», expresó.

«Si se hubiera dado era algo que quería escuchar. No quiere decir que hubiese dicho que sí o que no. Hable con Víctor Blanco hace ocho años atrás y luego el terminó eligiendo a Facundo Sava. Ahí le dije que la deuda que tiene Racing es en el plano Internacional y que en el fútbol local ya había demostrado lo que era», cerró.

Alfaro habló sobre la Selección Argentina

A patir de su experiencia, el entrenador analizó el presente de la Selección Argentina y afirmó: «Está en un proceso fantástico que comenzó a construirse justamente en una Copa América. Creo que ganarle a Brasil en la final fue el punto de inflexión y empezó a darle forma a muchas cosas que se venían gestando mucho tiempo antes y que se terminaron de dar con la conquista de la Copa del Mundo».

Luego, destacó: «Es un equipo que no solo busca el objetivo de ganar, sino que no se cansa de ganar y está permanentemente en esa construcción. Es el desafío para estos jugadores. Argentina buscó esto durante mucho tiempo y lo consiguió con Lionel Scaloni y estos jugadores».