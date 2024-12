Lionel Messi posó con la nueva camiseta de Inter Miami

Lionel Messi presentó este jueves, con una producción fotográfica, nada menos que la nueva indumentaria que lucirá el Inter Miami en la próxima temporada de la liga de los Estados Unidos (MLS).

El capitán argentino posó con la nueva camiseta de la franquicia de La Florida que se desempeña en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En el terreno deportivo Messi y su equipo ya conocen cuál será el rival en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf: Sporting Kansas City.

The 🐐 is looking good in our new Fortitude kit 🖤💗😮‍💨



Get it now: https://t.co/Ab9l8gy4iB pic.twitter.com/OKUv8SsNlM