Messi ya tiene confirmado cuándo será su primer partido con Inter Miami en 2025

Tras una temprana despedida de competición en 2024, el Inter Miami de Lionel Messi ya tiene fecha del debut en lo que será la temporada 2025: será ante Sporting Kansas City en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, la Concachampions.

El encuentro se disputará en febrero, antes del inicio de la temporada regular de la liga estadounidense, y marcará el debut de Javier Mascherano al frente de Las Garzas, tras reemplazar a Gerardo Martino en el cargo.

De esta manera, el regreso de La Pulga a las canchas, después de 76 días de inactividad, será el próximo 4 de febrero cuando se enfrente al Sporting Kansas City por los 16avos de final del certamen continental.

“El camino a la Copa de Campeones. Nuestro viaje en la Copa de Campeones de la Concacaf comienza con Sporting KC”, fue el anuncio del conjunto rosa en sus redes sociales.

The Champions Cup Path🏆✨ Our journey in the Concacaf Champions Cup begins with Sporting KC.💪



Let’s make history. 💗🖤 pic.twitter.com/0FKWkI7eA1