Lionel Scaloni opinó sobre la chance de reunirse con Franco Colapinto: «No va a faltar oportunidad»

En la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y sorprendió al referirse a Franco Colapinto. El entrenador argentino se refirió a la chance de reunirse con el piloto de Fórmula 1 y no lo dudó.

Al ser consultado sobre una posible charla con el oriundo de Pilar, el técnico argentino reveló que todavía no tuvo la chance: “No, no hablé con Colapinto. Él estuvo en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá (en Argentina)«.

Aunque planteó que le gustaría llevar a cabo el encuentro: “Me hubiera gustado, me escribió su mánager. Nos cruzamos al revés«. Y aseguró: “Pero no va a faltar oportunidad”.

Actualmente el entrenador argentino se encuentra preparando el duelo ante la Albirroja en tierras paraguayas, mientras que el piloto de Fórmula 1 trabaja en su puesta a punto para el Gran Premio de Las Vegas, que se desarrollará el fin de semana del 22 de noviembre.

Lionel Scaloni reveló detalles del equipo que prepara para el duelo con Paraguay

Por otra parte, el entrenador de la Selección Argentina habló sobre la formación que prepara para el duelo de Eliminatorias.

“Tengo casi decidido el equipo, será bastante similar al del último partido ante Bolivia, no se los confirmé a los jugadores al 100% porque tengo alguna duda”, sostuvo Scaloni al hablar con la prensa.

Además, el entrenador remarcó la dificultad que implica enfrentar a Paraguay: “Será un encuentro dificilísimo ante un rival que está en un buen momento”.