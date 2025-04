¿Jueves Santo es feriado en Argentina? Conocé cuándo cae Semana Santa en abril 2025

La semana del 14 de abril será corta: es que esta incluye los feriados de Semana Santa 2025, la celebración religiosa que alcanza a todos los católicos, con dos días sin actividad normal, en principio. Es que algunos rubros tendrán dos días feriados continuados, mientras que otros solo sumarán un asueto, de acuerdo al cronograma anunciado oficialmente por el equipo del presidente Javier Milei. Los detalles.

¿Cuáles son los feriados de Semana Santa 2025 en Argentina?

Así, Semana Santa 2025 sumará dos días que cambian nuestra rutina habitual: el jueves 17 de abril, que será no laborable con fines turísticos, y el viernes 18 de abril, que será feriado nacional. Entre ambos hay diferencias y no todos los rubros adhieren a esta suspensión de actividades.

Cabe tener en cuenta que un día no laborable es distinto a un feriado, porque:

Un día no laborable es una jornada en la que el empleador define si debe trabajarse o no.

es una jornada en la que el empleador define si debe trabajarse o no. Un feriado es un día en el que rigen las normas de descanso dominical para todos los trabajadores.

Feriados de Semana Santa 2025: ¿Qué puedo y qué no puedo hacer un día no laborable?

Entonces, cabe tener en cuenta que en un día no laborable los comercios en general, sea cualquiera su rubro, permanecen abiertos, los empleados deben asistir a trabajar con normalidad y no corresponde un pago adicional por las tareas de ese jornal. Esto siempre que el empleador así lo decida, quien también puede optar por otorgar el feriado.

Es decir que no puede faltarse a trabajar ese día no laborable, y en caso de que eso suceda sin consentimiento del empleador este puede descontar el día de trabajo del salario final, considerando que no se cumplió con la actividad correspondiente. Excepto que se tome el día no laborable de Semana Santa como un feriado.

Semana Santa 2025: ¿Qué servicios adhieren al feriado del jueves 17 de abril?

En este contexto, debe tenerse en cuenta que hay algunos servicios públicos que no tendrán actividad durante el jueves 17 de abril 2025, considerado día no laborable para el rubro privado. Estos serán: