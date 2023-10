Los All Blacks recordaron su homenaje a Maradona antes del duelo con Los Pumas

A un día de enfrentar a Argentina por las semifinales del Mundial de Rugby, los All Blacks recordaron en sus redes sociales el homenaje que le hicieron a Diego Armando Maradona días después de su muerte.

El 28 de noviembre del 2020, solo tres días después del fallecimiento del astro futbolístico, Nueva Zelanda enfrentó a Los Pumas por el Rugby Championship en Australia.

Antes del tradicional haka y del comienzo del partido, el capitán Sam Cane le «ofrendó» a los argentinos una camiseta de los All Blacks con el número 10 y el nombre de Maradona.

A special gesture from the All Blacks to Argentina 🖤#AllBlacks #ARGvNZL pic.twitter.com/hshdjsLmAB