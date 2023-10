Tres tries de los All Blacks y Los Pumas pierden con Nueva Zelanda en la semifinal del Mundial de Rugby

Con el gran sueño de clasificar por primera vez en su historia a una final, Los Pumas pierden 20 a 6 con los All Blacks por la semifinal del Mundial de Rugby.

Argentina se adelantó a los tres minutos luego de un tackle sin pelota que derivó en un penal. Boffelli acertó la patada y Los Pumas se pusieron 3 a 0 arriba en el arranque.

Nueva Zelanda contestó y apoyó un try a los 10′ luego de contar con tres penales a favor en los que nunca buscó los palos.

Will Jordan fue el que apoyó en una jugada de izquierda a derecha. Richie Mo’unga acertó la conversión y los All Blacks se adelantaron 7 a 3.

Llegó el primer try del partido y fue para los All Blacks: Will Jordan. 🇳🇿🔥



