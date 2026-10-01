Malasia, suelo desconocido para la mayoría de los pilotos actuales de Fórmula 1

Nueve años después, el circuito de Sepang, situado en Kuala Lumpur (Malasia), vuelve a un calendario mundial de Fórmula 1. Allí se disputará desde la madrugada de mañana el Gran Premio de Bahréin, decimoquinta cita de la temporada 2026.

La última vez de Malasia en la F1 fue en la temporada 2017, ocasión en que Max Verstappen se llevó todos los laureles con su Red Bull. Lewis Hamilton, con Mercedes, y el expiloto Daniel Ricciardo, coequiper de Max, completaron el podio.

De ello se desprende un dato muy particular: solo 10 pilotos de la actual parrilla de pilotos, de los 22 que forman parte del campeonato, conocen y saben lo que es acelerar en el trazado malayo de 5,543 metros de extensión.

Es decir, el argentino Franco Colapinto no será el único que desconoce sus secretos y características. En la misma situación se encuentran Kimi Antonello, George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Linblad, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

Por el contrario, Max Verstappen (el último ganador), Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly (debutó en F1 en aquella carrera de 2017), Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, ya compitieron en Sepang. Además del neerlandés de Red Bull, Alonso (tres veces) y Hamilton (una) vencieron alguna vez en Kuala Lumpur.

A flashback to 2017 for the 10 current drivers who were at our last Sepang race ⏪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/uKdSWKmh1Y — Formula 1 (@F1) October 1, 2026

La vuelta de Malasia responde a la necesidad de la F1 de buscar una rápida solución a los conflictos bélicos de Medio Oriente que hicieron imposible desembarcar con el gran circo en Sakhir.

Si bien está a 6.000 kilómetros de Bahréin, Kuala Lumpur fue la salida que encontró Liberty Media para que la cita se pudiera llevar a cabo en 2026 después de la cancelación de abril. Lo positivo, dentro de lo complejo, es que la próxima semana se corre en Singapur, a solo seis horas de Malasia. Visto bueno para la logística de los equipos.