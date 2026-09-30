A ponerse la alarma: los horarios para el Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sepang

El GP de Bahréin se muda a Kuala Lumpur por los conflictos bélicos.

La llegada de la Fórmula 1 al “Sepang Internacional Circuit”, para el Gran Premio de Bahréin, supone la vuelta a los habituales horarios de madrugada característicos del huso horario correspondiente al sudeste asiático. ¡A poner la alarma!

Le decimoquinta fecha de la temporada de la máxima, a desarrollarse bajo la alerta meteorológica por el calor extremo pronosticado, significa la primera competencia en Malasia tras nueve años de ausencia.

Kuala Lumpur fue la solución perfecta que encontró la F1 para evitar la cancelación del Gran Premio y respetar los compromisos contractuales, ante la imposibilidad de correr en Sakhir ante los conflictos bélicos que continúan azotando Medio Oriente.

Back to it in Sepang 👊 pic.twitter.com/5Dyp1M3Gl7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 28, 2026

Será la primera vez para Franco Colapinto en dicho circuito, estrenado en 1999 y con presencia activa en el calendario hasta 2017. El único argentino que compitió allí fue el platense Gastón Mazzacane, que aceleró en las temporadas 2000 (con Minardi) y en 2001 (con Prost).

El piloto de Alpine querrá reivindicarse y salir fortalecido tras el error cometido el pasado sábado en el callejero de Bakú, donde una mala maniobra causó un incidente con su compañero Pierre Gasly y el abandono de los dos monoplazas del team francés.

En la parte alta, a falta de ocho competencias para el telón final, Kimi Antonelli, ocho veces ganador en la temporada, sigue con una tranquilizadora ventaja en la cima del campeonato, a pesar del triunfo reciente de su coequiper George Russell.

El italiano comanda la tabla con 66 unidades de ventaja respecto al británico, que vencedor en tres oportunidades este año. El argentino Colapinto, por su parte, se sitúa 12° con 27 puntos.

Long time no see, Malaysia 👋@kmainiofficial takes us around Sepang for the first time in 9️⃣ years ahead of the Bahrain Grand Prix – presented by @eni pic.twitter.com/xkkVPjlxYe — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 30, 2026

Horarios en Malasia

Viernes 2 de octubre

Primera práctica libre: 1:30 hs.

Segunda práctica libre: 5:00 hs.

Sábado 3 de octubre

Tercera práctica libre: 1:30 hs.

Prueba de clasificación: 5:00 hs.

Domingo 4 de octubre