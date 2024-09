Messi jugará con Inter Miami la Champions de la Concacaf 2025

Lionel Messi recibió una muy buena noticia: tendrá la posibilidad de jugar un torneo más para buscar otro título con la camiseta de Inter Miami.

El equipo de La Florida se aseguró la clasificación a la Concachampions 2025: lo hizo gracias a ser uno de los cuatro mejores de la Major League Soccer (MLS), certamen en el que se encuentra como líder de la Conferencia Este con 64 unidades.

La Concacaf anunció la participación de Las Garzas en la próxima edición del certamen continental a través de sus redes sociales oficiales.

Inter Miami and Vancouver are in for the 2025 #ChampionsCup! 🏆



Teams 11 and 12 secured ✅



Read more here: https://t.co/ILgylExOLg 🔗 pic.twitter.com/fcXez7VAQd