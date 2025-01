Novak Djokovic sigue enojado con el público de Australia: “Intentan minimizar mis éxitos”

En la búsqueda de su título número 25 de Grand Slam, Novak Djokovic sufrió críticas por su pedido de médico ante Carlos Alcaraz, una constante en la carrera del serbio en los partidos importantes cuando está abajo en el marcador. La historia se repitió en Melborune, donde el ex N°1 vive horas difíciles, especialmente por un público que no lo quiere.

En diálogo con Tennis Majors, Nole afirmó: “Mucha gente ha dudado de mí toda mi vida. La gente está intentando minimizar mis éxitos continuamente, pero esto es parte de la vida de un deportista exitoso”.

Nole, en pleno partido contra Alcaraz. El público no lo banca y el responde con tenis. (AFP)

“Conmigo, incluso más, por el sitio del que vengo y por otro millón más de razones. Esto no es algo que me desanime. Al contrario, me motiva a probar a los demás y a mí mismo que todavía puedo ganar en los grandes escenarios”, agregó el serbio, quien está dispuesto a todo.

Sin dudas que Nole ya demostró que está capacitado para ganarle a cualquiera a sus 37 años y más en torneos de la magnitud de un Grand Slam. Le quedan dos pasos, una semifinal que promete ante Alexander Zverev y si pasa, una definición ante el vencedor del líder del escalafón mundial, Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton.

A la medianoche, Djokovic-Zverev

Si bien Novak Djokovic no se entrenó en los últimos dos días por una lesión en su rodilla, todo indica que saldrá a jugar contra Alexander Zverev y buscará meterse en la final de Australia. “Este no es todavía el final del torneo. Quizá, lo que me venga ahora sea todavía más duro. Para ganar el título tendrá que ganar al tres, al dos y quizá al uno. Me encantan los desafíos, porque los veo como oportunidades. Por este tipo de cosas sigo jugando”, adelantó Nole.

El partido se jugará a las 0:30 del viernes y será la primera semifinal de la competencia. Más tarde, a las 5:30, será el turno para la otra semi, entre Sinner y Shelton, en otro duelo que promete ser espectacular.