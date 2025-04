Sergio Massa reapareció para hablar de la interna en el peronismo: reclamó que no haya «caprichos»

En medio de una feroz interna en el peronismo de cara a las elecciones legislativas, reapareció el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. En un encuentro del partido Frente Renovador, el ex ministro de Economía reclamó que no haya «caprichos» y pidió por la unidad del movimiento contra el gobierno de Javier Milei.

“Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa”, indicó.

Su discurso se da en medio de la disputa entre Axel Kicillof y La Campora en la provincia de Buenos Aires por la fecha de las elecciones, en donde el gobernador insiste con el desdoblamiento, por lo que el kirchnerismo duro avanzaría con una posible candidatura de Cristina Kirchner.

“Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica”, sentenció.

En este sentido, advirtió que esta discusión «daña enormemente» y manifestó que «el momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos».

«Que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes”, prosiguió.

El Senado trata la Ficha Limpia y hay final abierto

Cuando todavía resuenan los ecos del rotundo rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, comienzan a calentarse motores para la próxima votación: la demorada ley de Ficha Limpia. El oficialismo convocó a sesionar el próximo miércoles a las 11 en la Cámara alta y la discusión tiene final abierto: no están garantizados el quórum ni los votos.

La sesión llega en momentos donde la expresidenta Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia en la causa Vialidad, se dispone a competir para diputada provincial en Buenos Aires si es que el gobernador Axel Kicillof desdobla las elecciones. Así lo confirmó este viernes la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense, Teresa García.

El tema de la Ficha Limpia se coló este jueves al comienzo de la sesión por los jueces de la Corte. Fue cuando el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, pidió que el proyecto (que cuenta con dictamen de comisión desde el 19 de febrero) tuviera preferencia para ser tratado el miércoles. Pero perdió por 33 votos contra 27.

Esa votación rápidamente quedó abstracta, porque el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, firmó horas después la convocatoria a sesión para ese día. Lo hizo ante la imposibilidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

El escenario para la Ficha Limpia es complejo: se necesitan primero 37 senadores para habilitar el quórum, y luego 37 votos para aprobar el proyecto, ya que se trata de una reforma electoral. La diputada del PRO Silvia Lospennato, abanderada de la ley, insistía en no ir al recinto hasta que no estuvieran garantizados los números, para no tirar por la borda la media sanción de Diputados.

“Si hay voluntad real de avanzar con la Ficha Limpia hay que demostrar que están los 37 votos y pedir una sesión del Senado para tratarla. Si la piden sin los votos no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero”, alertó la ahora también candidata a legisladora porteña.