Paredes le abrió las puertas a Dybala: “En Boca lo esperamos con la ilusión intacta”

Boca atraviesa un gran momento. Luego de ganar de manera contundente el Superclásico y sumar su tercera victoria consecutiva (ante Barracas Central, Estudiantes y River), el equipo vive días de euforia. En ese contexto, Leandro Paredes aprovechó para enviarle un mensaje a su amigo Paulo Dybala.

Tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, el capitán del Xeneize dialogó con la prensa y dejó abierta la puerta para la llegada del delantero de la Roma: «Acá lo esperamos con la ilusión intacta», afirmó.

Paredes destacó que la presencia de Dybala sería un salto de calidad para el equipo: «Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular«.

De todos modos, dejó en claro que la decisión está en manos del propio jugador: «Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia«.

Sus elogios a Exequiel Zeballos y Claudio Úbeda

Paredes también se refirió a Exequiel Zeballos, uno de los jóvenes que más ha crecido en el último tiempo y que le agradeció al capitán por haberle devuelto la confianza: «Uno tiene una carrera donde se da cuenta más o menos de la calidad de jugadores que tiene al lado. Creía que Exequiel era uno que podía ayudarnos muchísimo, que tiene un potencial espectacular, lo está demostrando», expresó.

El capitán reveló que fue algo que habló con el cuerpo técnico: «Lo hablé con Miguel en su momento, lo hablé también con Claudio, creía que era uno de los chicos que nos podía ayudar muchísimo y lo está haciendo».

En cuanto al actual entrenador del Xeneize, Leandro no dudó al elogiarlo: «Lo está haciendo muy bien. Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador».

Por último, lo comparó con Scaloni: «Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección». La comparación con el «Gringo» no se quedó ahí. «Es algo muy parecido a lo que nos pide Lionel en la Selección, porque nos pide que juguemos, que seamos nosotros y, a la hora de perder la pelota, ponerse el overol y trabajar, recuperar» señaló.