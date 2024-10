PreFederal de básquet: Pacífico se lo dio vuelta a Pérfora y llegan juntos a la pelea por el 1

Se cumplieron los pronósticos, salió un partidazo y Pacífico superó 107-105 a Pérfora para llegar juntos a la par a la última fecha de la fase regular del PreFederal de básquet. En el Viejo Ramírez de la capital neuquina, el Decano lo ganó en el final y alcanzó la línea del Verde en lo más alto. Este domingo se definirá la historia y quedarán conformados los cruces de play offs.

El otro foco de atención estaba en La Caldera, donde Independiente se quedó con el duelo ante Deportivo Roca, por 77-72 y se subió al podio del torneo. La penúltima fecha se completó con el gran triunfo de Centro Español sobre Del Progreso, en Roca, por 93-88; y el triunfo de Biguá sobre Petrolero, por 83-69.

Partidazo, mucho goleo y victoria de Pacífico

Pacífico y Pérfora jugaron un partidazo, con interrogantes hasta el final, cargado de polémicas, un flojo arbitraje y la moneda en el aire, porque estuvo para cualquiera. El Verde dominó el marcador toda la noche, pero el cierre fue del Decano, que lo cerró con dos libres de Tomas Flehr y de esta manera alcanzó la línea de su rival, con marca de 10-3. Claro que la ventaja es para los de Plaza Huincul que ganaron por 6 en su cancha y, ante igualdad de posiciones, prevalece en los juegos entre sí. Todo se definirá en la última fecha del domingo.

La experiencia de Sahdi, clave en Pacífico. (Oscar Livera)

En el medio hubo un partido de alto vuelo en el centro neuquino, que Pacífico ganó 107-105 con parciales de 27-31, 51-63 y 66-73. El local se quedó con el último parcial por 31-22 y cerró la noche a puro festejo.

Giuliano Sasso (23 puntos) y Fabián Sahdi (22) fueron los puntos más altos en el equipo conducido por Maximiliano Rubio, que también tuvo muy buenas producciones de David Véliz (15) y Lucas Villanueva (9 rebotes). Sin embargo, el mejor de la cancha fue Agustín Sánchez, quien terminó con 43 puntos y 7 rebotes (valoración de 55). Augusto Rossi también completó un partidazo, con 19.

Imparable. Sánchez la rompió toda en el Viejo Ramírez: ¡43 puntos! (Oscar Livera)

El partido se desvirtuó por las expulsiones de David Fric en el local y Nacho Claris en la visita, las faltas estuvieron a la orden del día y esas cuatro más que hizo Pérfora (31-27) terminaron por ser claves en las estadísticas finales. Fue un duelo de números muy parejos y el dato más fino estuvo en los tiros de campo: Pacífico tiró para un 59% (35-59) Pérfora para un 52% (36-69).

Noche picante, entre los dirigidos por Fernando Claris y Maxi Rubio. (Oscar Livera)

Independiente, de principio a fin

Independiente se quedó con el duelo de terceros ante Roca y marcó diferencias desde el arranque. La visita anotó apenas 27 puntos en los dos primeros cuartos y el Rojo, con poco, se quedó con la victoria. El gran porcentaje de tiros de dos puntos (75, con 18-24) fue la clave de la victoria local, que sirvió para compensar la gran diferencia en pérdidas: 15 en el dueño de casa contra sólo 4 en el Naranja.

Ezequiel Dentis firmó otro doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por Drazen Sinijog y Matías Ponzoni, con 17 cada uno. En Roca sobresalieron Elías Iñíguez (17), Fito García Barros (16) y Agustín Montero, con 9 más 9 rebotes.

El Torito saltó al cuarto puesto

Centro Español, campeón vigente, dejó en claro que va a pelear hasta el final y se anotó un triunfo clave en Roca, ante Del Progreso. Fue el único que festejó de visitante y con este éxito pasó la línea de Deportivo Roca en la diferencia de juegos entre sí. Los parciales fueron 27-15, 57-52 y 74-72, mientras que el Torito ganó el último por 21-14 y definió la historia.

Howard Wilkerson metió su mejor producción desde que volvió y anotó 28 puntos (11-16 en dobles y 6-6 en libres), muy bien acompañado por Franco Leal (19) y Facundo Ramadori (17 y 11 rebotes); mientras que en el local no alcanzaron los 17 y 11 de Gustavo Maranguello, ni los 15 puntos de Gonzalo Tejero.

Biguá, cómodo en El Nido

La penúltima fecha se completó con la cómoda victoria de Biguá sobre Petrolero (83-69), con parciales de 31-17, 45-37 y 58-49. Pablo Almendra (19), Marko Pamich (14), Facundo Troncoso (14) y Emiliano Juárez (10 rebotes) armaron el cuarteto rendidor del local, mientras que los mejores en el Matador fueron Juan Cruz Marini (21), Leo Catelotti (16 y 10) y Pablo Pérez (13). Las ventajas fueron claras, especialmente en rebotes (43-34) y asistencias (20-8).

Posiciones, última fecha y desempates

Con estos resultados Pérfora y Pacífico suman 23 (10-3), Independiente subió a 21 (8-5), Centro Español y Deportivo Roca comparten con 20 (7-6) y más atrás quedaron Biguá 18 (5-8), Del Progreso 17 (4-9), Petrolero 14 (1-12).

La fecha 14 se disputará este domingo 27: a las 20, Petrolero vs. Centro Español, a las 20:30, Pérfora vs. Del Progreso; y a las 21, Biguá vs Independiente, Deportivo Roca vs. Pacífico.

Desempates: Pérfora supera a Pacífico porque le ganó por 6 de local y perdió por 2 de visitante. Centro Español supera a Roca porque le ganó de visitante por 6 puntos y perdió en esa misma condición por 4.