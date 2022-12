¡Qué Golazo! Solo faltan dos partidos del Mundial de Qatar 2022 y así viene el Prode de RÍO NEGRO

Mientras esperamos la gran final del domingo entre la Argentina y Francia, y seguimos de cerca el partido por el tercer puesto, RÍO NEGRO continúa con su propuesta ¡Que Golazo!, el tradicional Prode que te puede hacer ganar interesantes premios con los resultados del Mundial Qatar 2022.

Todavía estás a tiempo de adivinar los resultados de cada uno de los partidos, sumar puntos y acercarte a los primeros puestos.

A falta de dos partidos para el cierre del Mundial Qatar 2022, hay tres jugadores que picaron en punta y tienen las posibilidades de quedarse con el Smart TV de ’55. En la cima del campeonato se encuentra Joana Diez, con 326 puntos, escoltada por Ariel Suligoy con 307 unidades. El tercero tiene 287 por lo que está bastante lejos, aunque todavía mantiene viva la ilusión.

Joana Diez es de Lincoln, provincia de Buenos Aires, tiene 30 años y habló con ‘Sobre la Hora’ de RN RADIO: «esta buenísimo y nos entretiene. Me enteré del Prode por unos amigos que habían jugado otras veces y como estoy embarazada, a punto de dar a luz y tengo que hacer reposo, me anoté. Nunca pensé que iba a ser puntera y eso me viene re bien porque me entretiene y me hace ver los partidos».

«Con esto del Mundial más me enganché y esto es muy difícil, voy viendo por corazonadas. A toda mi familia le gusta el fútbol, pero yo tomo las decisiones y lo hago por instinto mio. Por cábala miro los partidos de Argentina en la pieza sola.

Además, ya se puede ver en el sitio, la predicción de los participantes para este fin de semana:

72% Argentina / 28% Francia

53% Croacia / 47% Marruecos

Cómo jugar a ¡Qué Golazo!

Para participar hay que ingresar a la página del Prode: https://miprode-qatar-2022.rionegro.com.ar/home. Una vez dentro, te registrás con tu mail y número de teléfono.

Luego de hacer esos pasos ya vas a poder vaticinar cómo terminará cada uno de los partidos. Recordá que siempre debes pronosticar cada partido hasta una hora antes de que comience.

Además, podes ver cómo va la tabla de posiciones a la derecha de la página o la app, para saber cuáles son tus puntos acumulados.

Quien sume más puntos se quedará con el primer premio: un Televisor Smart de 55 pulgadas.

La promo ¡Qué Golazo! es una de las tantas propuestas que ofrece RÍO NEGRO en el marco de una nueva Copa Mundial. Además, acordáte que de lunes a viernes podés escuchar «Sobre la hora», el nuevo programa de Río Negro Radio (FM 90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca) que se emite de 18 a 20 con la conducción de Facundo Rumene, Cristian D’Amico y Diego Rodríguez.