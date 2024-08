Rafael Nadal no estará en el US Open y volverá a jugar en la Laver Cup

El tenista español Rafael Nadal anunció este miércoles en sus redes sociales que no disputará el US Open, el último ‘Grand Slam’ de la temporada. A su vez, confirmó que su siguiente torneo será la Laver Cup, que se jugará desde el 20 al 22 de septiembre en el Uber Arena de Berlín.

“Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles”, anunció el nacido en Manacor en su cuenta de ‘X’.

El histórico tenista viene de disputar los Juegos Olímpicos de París, donde no pudo llegar a luchar por las medallas ni en dobles, junto a Carlos Alcaraz, ni en singles.

El deportista agregó echará de menos entrenar en la ciudad estadounidense, pero prefería pasar de la competencia ya que no podría dar todo de él: “Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC, en la Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez”.

El español disputó varios torneos este año, tales como Brisbane -donde llegó a cuartos de final-, Barcelona -se despidió en segunda ronda-, Madrid -alcanzó los octavos de final-, Roma –fue eliminado en segunda ronda-, Roland Garros -primera ronda-, Bastad -llegó a la final, donde perdió contra el portugués Nuno Borges– y los Juegos Olímpicos de París 2024 –alcanzó los cuartos de dobles junto a Alcaraz-.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

