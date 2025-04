Los pacientes oncológicos ya tienen un espacio de Arteterapia en Viedma

“En general, la medicina se ocupa de la cuestión orgánica ante un diagnóstico de cáncer. Del tratamiento, la cirugía, la quimioterapia. Pero nuestro cuerpo no es una máquina. Va más allá de la dimensión orgánica y tiene que ver con la dimensión social espiritual de la persona”. De esta forma, el médico oncólogo Rubén Kowalyszyn, director del Instituto Multidisciplinario de Oncología (IMO), se refirió a la inauguración del espacio del Servicio de Arteterapia destinado a pacientes oncológicos y sus familiares en una casa restaurada de Mitre y Buenos Aires, en Viedma.

Entre el 10 y 20% de quienes padecen cáncer sufren síntomas de ansiedad y depresión. Desde fines de 2016, el IMO puso en marcha un ciclo de Arteterapia, complementario al tratamiento, para que los pacientes puedan expresar y canalizar sus emociones.

“Este tipo de terapia complementaria ha evolucionado en el entorno oncológico. Hay evidencia que da cuenta de que la arteterapia puede tener efectos beneficiosos en cuanto a la calidad de vida en los pacientes oncológicos. Permite trabajar aspectos emocionales o vivenciales a partir de las artes plásticas, de otras manifestaciones artísticas y de la puesta en escena del diálogo y la palabra. Es una herramienta que puede ser muy potente y beneficiosa para los pacientes durante todo el proceso oncológico”, subrayó el médico oncólogo Rubén Kowalyszyn, director del IMO.

La inauguración del espacio en Viedma. Foto: gentileza

«Por lo general -agregó-, la medicina se olvida y la deja a un costado. En nuestro país, es difícil que la gente acceda a un cuidado integral”.

Debido a la altísima demanda que generó el espacio de Arteterapia, la institución decidió alquilar una casa más amplia y específica en el centro de Viedma para ofrecer diferentes talleres artísticos y terapéuticos del servicio. Se inauguró este jueves.

“Se empieza con un taller de pintura, yoga, streching -con un kinesiólogo-, talleres de escritura (porque se trata de poner en palabras lo que implica atravesar un tratamiento) y todo tipo de actividades que se propongan como un área social espiritual”, indicó Kowalyszyn, aunque la idea es incorporar más actividades que sean propuestas por las mismas pacientes o quienes se quieran sumar al desafío.

“Este tipo de terapia complementaria ha evolucionado en el entorno oncológico», indican los especialistas. Foto: gentileza

Emilia Presa es la gestora cultural que coordina este espacio. “Comenzamos con artes plásticas y yoga hace unos años y hemos comprobado que es una intervención efectiva para ayudar a las personas con enfermedades oncológicas a disminuir sus niveles de ansiedad y depresión, así como mejorar integralmente su calidad de vida”, dijo la coordinadora.

Kowalyszyn insistió en la necesidad de buscar la manera “de ocuparnos de lo que implica el área socioespiritual del paciente oncológico, de su familia. No solo del que tiene cáncer sino del sobreviviente”. “Muchas veces, los médicos nos olvidamos de esas áreas y las obras sociales no las cubren. Pero detrás de IMO hay una organización no civil que financia todo esto para que los pacientes tengan un acceso gratuito a este tipo de actividades”.

Al espacio, se suman dos psicólogas del equipo de Cuidados Paliativos.

Kowalyszyn lo consideró un espacio inédito en el país. El especialista explicó que si bien los centros oncológicos suelen tener un espacio para la psicoterapia y la contención, «no un espacio de oncología integrativa«.