Real Madrid le gana 3-2 a Bayern Múnich y manda la definición de los cuartos de la Champions al alargue

Vinicius asistió a Mbappé en el tercer gol. En tanto, Guler marcó los dos primeros tantos del Merengue. (AFP)

La UEFA Champions League está definiendo a sus últimos semifinalistas y Bayern Múnich y Real Madrid están dando un espectáculo en Alemania: el Merengue gana 3-2 en el complemento y, de mantenerse el resultado, todo se definirá en tiempo extra. Por otro lado, en Inglaterra, Arsenal y Sporting empatan 0-0, pero el equipo local tiene ventaja en el global tras el triunfo agónico en Lisboa por 1-0.

El partido comenzó vibrante desde el primer minuto. Apenas habían pasado 30 segundos cuando ocurrió algo poco habitual: Manuel Neuer intentó salir jugando desde el fondo con su zurda, pero se equivocó y se la dejó servida a Arda Güler. El turco interceptó en tres cuartos de cancha y, con un remate con rosca, marcó el 1-0 parcial con el arco vacío.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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Tan solo cinco minutos después, el conjunto local empató el partido. Joshua Kimmich ejecutó un córner muy cerrado, Andriy Lunin falló en el intento de despejar y Aleksandar Pavlović la empujó de cabeza a centímetros del arco.

Sin embargo, el Merengue volvió a ponerse en ventaja a los 29 del primer tiempo. Güler se hizo cargo de un tiro libre, sacó un remate potente y preciso y marcó el 2-1, ante una floja respuesta del arquero alemán, que volvió a fallar.

¡¡¡LOCURA TOTAL DE ARDA!!! ¡¡IMPRESIONANTE GULER AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-1 DE REAL MADRID Y EL 3-3 GLOBAL VS. BAYERN MÚNICH!!



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El equipo dirigido por Vincent Kompany reaccionó rápido: a los 38 minutos, Dayot Upamecano filtró un gran pase para Harry Kane, que controló dentro del área y definió al segundo palo para el 2-2.

¡¡OTRO GOLAZO PARA EMPATAR!! Tremenda pelota de Upamecano para que Harry Kane defina como sabe y anote el 2-2 (4-3 global) para Bayern Múnich.



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Pero la respuesta del Real Madrid fue inmediata. A los 42 minutos, Vinícius Júnior lideró un contraataque y asistió a Kylian Mbappé, que controló y definió dentro del área para el 3-2, resultado con el que se fueron al entretiempo.

El complemeto sigue con la misma tónica, aunque sin goles

El equipo comandado por Álvaro Arbeloa salió al segundo tiempo decidido a marcar un gol más para asegurarse la clasificación a las semifinales.

A los 9 minutos, Federico Valverde recuperó una pelota cerca de la mitad de la cancha, se la pasó a Trent Alexander-Arnold y el inglés tiró un centrazo al segundo palo para Mbappé. El francés conectó de volea pero esta vez apareció Neuer, con una gran atajada a puro reflejo que salvó al club bávaro.

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE NEUER ANTE EL REMATE DE MBAPPÉ QUE APARECIÓ SOLO POR EL SEGUNDO PALO!



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Pocos minutos después, Jamal Musiala encontró con un preciso pase entre líneas al colombiano Luis Díaz, que recibió dentro del área, quedo mano a mano contra Lunin pero demoró en rematar y Alexander-Arnold alcanzó a puntearle la pelota.

A los 25 minutos, Mbappé realizó una impresionante jugada sobre la izquierda del área, apiló rivales y dejó a Vini de cara al gol. Sin embargo, el brasileño pifió y perdió una clara ocasión. En un segundo tiempo que sigue la tónica del primero, con chances para ambos equipos, Bayern respondió con un cabezazo de Upamecano que pasó rozando el travesaño. El marcador se mantiene 3-2 y puede romperse en cualquier momento.