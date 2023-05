Superclásico: el momento exacto que desató la pelea entre los jugadores de River y Boca

El Superclásico entre River y Boca tuvo un final escandaloso. Ocurrió luego de que Miguel Borja convirtiera de penal el único tanto del encuentro.

El mediocampista Agustín Palavecino les gritó el gol a los jugadores de Boca que no tardaron en increparlo para recriminarle su actitud.

En el inicio de la pelea puede verse al futbolista de River gritando el tanto y al arquero Sergio Romero y al jugador Luis Advíncula enojados y queriendo ir hacia él. Nicolás De La Cruz intentó oficiar de mediador para que los futbolistas del equipo de La Ribera no lleguen a su compañero.

Allí, es cuando se desencadenó el escándalo protagonizado por los jugadores de ambos equipos y que terminó con expulsados: Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Ezequiel Fernández en Boca, además del entrenador Jorge Almirón, y Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez en River.

Romero lo va a apretar y Palavecino le sigue gritando el gol en la cara jajajaja pic.twitter.com/xvSn7Zlyg9 — Francisco 🏳️‍🌈 (@FranHee7) May 8, 2023

«Lo de Palavecino no está bien», dijo Enzo Pérez

Enzo Pérez admitió que en River tenían la necesidad de recuperarse «rápido de la goleada con Fluminense» y que por eso nada mejor que «hacerlo en el Superclásico».

«Todo Superclásico tiene su película, es un partido especial en que los dos buscan ganarlo. El gol sobre el final, por lo que hicimos en el desarrollo, lo merecimos. Fue friccionado pero era importante ganar y darle una alegría a la gente, que generó una fiesta y todo River se lo agradece», resaltó Enzo Pérez en la conferencia de prensa pospartido.

«En cuanto a lo que pasó después del penal, hablamos bastante con Sergio Romero y Jorge Figal. Hubo mucha gente que se metió, hasta cuerpos técnicos, y para el espectáculo no está bueno. Lo que hizo Agustín Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. Nosotros hablamos en la cancha y no está bien de ninguno de los dos lados. Por eso intentamos separar y calmar, pero cuando hay gente que no tiene que estar es difícil», apreció.

Télam-NA