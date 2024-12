River 2025: el tapado para la delantera juega en Chile y queda libre en las próximas horas

River suele meter bombazos en el mercado y lo que manejaba en silencio se filtró en las últimas horas. No se habían mencionado delanteros en los últimos días, pero apareció un nombre que no tenía nadie: Gonzalo Tapia, punta de la Universidad Católica, quien quedará libre el 1 de enero. Esto, sin dudas, es una gran noticia para el Millonario, que no debería pensar en una cifra exagerada para hacerse de los servicios del punta de 22 años.

Con dos partidos en la selección de Chile, el delantero oriundo de Las Condes sería una buena oportunidad para River, que busca reforzarse en ese sector del campo. Tapia, que hizo toda su campaña en la U Católica, suma 122 partidos y anotó 22 goles.

La dirigencia del club de Núñez preguntó condiciones por el joven futbolista chileno y estaría dispuesta a ofrecerle un contrato importante. El hecho de que quede en libertad de acción es una ventaja para el Millonario, aunque también habrá que prestar atención a Brasil, porque varios equipos de ese país posaron sus ojos en el atacante de la Roja.

¿Cómo está la zona delantera de River?

De acuerdo a las señales que dio Marcelo Gallardo en los últimos partidos del 2024, el único delantero con el puesto casi asegurado es Facundo Colidio. El resto debe pelearla día a día y por eso los rumores de llegadas y partidas se multiplican. Miguel Borja, por ahora, seguiría; mientras que es una incógnita el futuro de Adam Bareiro, quien tiene una oferta de Olimpia de Paraguay y podría hacer las valijas.

Colidio, el único delantero que assoma como titular en el acutal plantel. (@riverplate)

Hoy, el socio de Colidio es Pablo Solari, quien también tiene chances de dejar el club porque varios clubes de Italia están interesados en sus servicios. El delantero, además, ya manifestó su intención de meter un pase importante y podría darse en este mercado. Si esto ocurre, está claro que River irá a la carga de reemplazantes. Se habló del retorno de Rafael Santos Borré, quien apareció en la órbita de Estudiantes de La Plata, y ahora el nuevo nombre es el de Gonzalo Tapia.