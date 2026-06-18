River ofertó por Federico Fattori y Jorge Sampaoli lo quiere para Talleres

Luego de cerrar la llegada de Nicolás Otamendi, que arribó libre tras su paso por Benfica, y concretar la compra de Mauro Arambarri, volante uruguayo proveniente de Getafe, River continúa activo en el mercado y ahora apunta por Federico Fattori, mediocampista central de Argentinos Juniors.

En los últimos días trascendió que la dirigencia del Bicho tasó al futbolista de 33 años en 4 millones de dólares. Sin embargo, el club de Núñez ya movió fichas y presentó una oferta de 2,5 millones, por lo que ahora espera una respuesta desde La Paternal.

De todas maneras, en River saben que no están solos en la negociación. Según informó César Luis Merlo en PicadoTV, Jorge Sampaoli le pidió a Andrés Fassi que haga un esfuerzo para incorporar al volante y Talleres prepara una propuesta para competir por su fichaje.

La intención del Millonario es acelerar la operación porque el plantel comenzará la pretemporada en Alicante este domingo 21 de junio y Eduardo Coudet pretende que se sume lo antes posible junto al grupo.

En paralelo, River confirmó mediante un comunicado oficial que 11 futbolistas no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre y entre ellos aparecen varios mediocampistas, como Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. Por eso, si no logra cerrar al jugador de Argentinos, la dirigencia podría avanzar por otra alternativa.