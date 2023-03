Scaloni a corazón abierto: qué le dijo a los jugadores de la Selección en el reencuentro, la alegría de la gente y la continuidad de Messi

Luego de levantar la Copa del Mundo, Lionel Scaloni brindó su primera conferencia de prensa en el país luego de la épica conquista del Mundial de Qatar 2022. El técnico de la Selección Argentina habló en la previa de lo que serán los amistos ante Panamá y Curazao, en los que el equipo Lionel Messi y compañía celebrará el título.

«Me gusta que se vea que la Selección Argentina es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos«, fue una de las frases que tiró el DT de la Albiceleste en el arranque de la conferencia de prensa.

«Los partidos se encararán de la misma manera que encaramos todos. La camiseta Argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo», aseguró Scaloni, que no tendrá en los amistosos al campeón del mundo Papu Gomez y Alejandro Garnacho.

«Son una lástima las dos ausencias. Sobre todo la de Papu, que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos. Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas».

El reencuentro con los jugadores en Ezeiza

«Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil».

Sobre la locura de la gente por la conquista, Scaloni estimó que «para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Y nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente.

La continuidad de Lionel Messi

«Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos convocándolo. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo».

El DT confirmó el equipo ante Panamá

"VAN A JUGAR LOS QUE ESTUVIERON EN LA FINAL". Scaloni confirmó que ante Panamá saldrán a la cancha los que consiguieron la tercera Copa del Mundo con la camiseta de Argentina.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/6YEn6XaepJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2023

La disposición de la FIFA de un Mundial de 48 equipos

«En principio para Sudamérica son más plazas, será un partido más. Pero aunque quiera modificarlo el fútbol es siempre el mismo. Nos tocará igual una Eliminatoria muy complicada pero estamos preparados para competir»

En la parte final de la conferencia Scaloni se refirió al apelativo por el que se reconoce a la selección que él dirige, aunque reveló un detalle: «Hay gente que la calle me llaman Scaloneta, en lugar de Lionel. Y no está bueno, pero si a la gente le gusta no puedo decir nada».

Antes de finalizar, en un hecho curioso y hasta inédito, los periodistas presentes comenzaron a cantar y ovacionaron al DT.

¡MOMENTO IMPERDIBLE! Los periodistas presentes en la conferencia ovacionaron a Scaloni y el mejor entrenador del mundo se emocionó hasta las lágrimas. 🇦🇷🏆pic.twitter.com/HRC1wbnrZe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2023