Qué dijo Scaloni sobre los dichos de De Paul y la polémica sobre la mejor Selección de la historia

«Que me perdonen, pero esta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”.

La frase que tiró Rodrigo de Paul, campeón del Mundo junto a la Selección Argentina en Qatar 2022, a fines de febrero, armó un gran revuelo en el ambiente albiceleste y el comentario del jugador del Atlético Madrid incluso no fue recibido de la mejor manera por los campeones del ’78 y el ’86.

En la conferencia de prensa brindada por Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza, el DT se refirió a los dichos del mediocampista.

«Lo de De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrado a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres».

«El comentario se puede agrandar o achicar pero en momento donde todos es alegría, me parece que no es necesario entrar en un debate de cuál es la mejor. Las tres son campeonas del mundo y eso es lo importante. Estas cosas quitan energía de la buena», cerró el DT.