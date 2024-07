Sinner, el número 1 del mundo en tenis, se bajó de los Juegos Olímpicos

El tenista italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se bajó de los Juegos Olímpicos por un cuadro de amigdalitis, según anunció en sus redes sociales.

En el anuncio, Sinner explica: “Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita al médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”.

Y continuó: “Perderme los Juegos Olímpicos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante”.

Sinner tuvo un arranque de año casi perfecto, en el que ganó el Abierto de Australia, que fue su primer título de Grand Slam, el Masters 1000 de Miami y el ATP 500 de Rotterdam entre enero y marzo. Durante ese periodo también alcanzó las semis del Masters 1000 de Indian Wells.

Luego llegó a las semifinales de Roland Garros, ganó un nuevo torneo en Halle y en Wimbledon alcanzó los cuartos de final.

Estos logros le permitieron convertirse en el primer italiano en alcanzar la cima del ranking ATP y lo candidatearon como uno de los grandes candidatos a conseguir una medalla.

