Sudamericana: la Justicia de Brasil confirmó al Maracaná como sede de la vuelta entre Vasco da Gama y Boca

El último recurso de Flamengo y Fluminense para evitar que el Maracaná sea usado por Vasco da Gama fue oficialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil y así el estadio quedó confirmado como la sede de la revancha ante Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

La última presentación del consorcio formado por los dos colosos cariocas se había dado luego de que la Justicia de Río de Janeiro fallara a favor de Vasco.

🚨RECURSO RECHAZADO: #Vasco – #Boca JUGARÁN en el estadio Maracaná. https://t.co/OQHvaBhieJ October 15, 2026

El argumento era que sentaba un precedente peligroso que podía abrir la puerta a que otros clubes usaran el estadio en cualquier circunstancia, aún atentando contra el estado del campo de juego.

En esta última y definitiva decisión, el Tribunal Superior no atendió al pedido de suspensión de la medida anterior y mantiene al Maracaná como sede del partido entre Vasco da Gama y Boca del próximo martes 20 de octubre.

El fallo llegó justo a tiempo, ya que Conmebol tenía sobre la mesa la posibilidad de trasladar el partido a Asunción, Paraguay.

El problema surgió, en primera instancia, porque el São Januário no cumple con el requisito de poder albergar 30.000 hinchas (tiene un aforo de poco más de 20.000) y, en segunda, porque para preservar el césped, Flamengo y Fluminense no quisieron prestar el Maracaná.

Cabe destacar que el primer duelo de la serie terminó en victoria por 1-0 del conjunto brasileño, lo que le pone la llave cuesta arriba al Xeneize.