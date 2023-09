Djokovic le ganó a Medvedev en la final del US Open y estiró su récord histórico

Novak Djokovic firmó una nueva página en la historia del tenis al vencer a Daniil Medvedev en la final del US Open y lograr su 24° título de Grand Slam.

El serbio, de 36 años, se impuso por 6-3, 7-6 y 6-3, en poco más de tres horas de juego. Ganó por cuarta vez el torneo y le sacó dos de ventaja a Rafael Nadal como máximo ganador histórico de Grand Slams.

Además, Nole volverá a ser N°1 del mundo a partir de mañana al superar al español Carlos Alcaraz, que regresará al 2°.

De los cuatro Grand Slams del año, Djokovic ganó 3. También se coronó en el Australian Open y en Roland Garros pero perdió la final de Wimbledon con Alcaraz.

Así como le pasó este año en Australia, el serbio se tomó revancha después de no poder competir el año pasado en Estados Unidos por las restricciones de la pandemia de coronavirus dado que decidió no vacunarse.

Además de los cuatro títulos en el US Open (2011, 2015, 2018 y 2023), Djokovic tiene 10 en Australia, 3 en Roland Garros y 7 en Wimbledon. Medvedev le había ganado la final de 2021 en Nueva York y le impidió ganar el Grand Slam anual.

