Novak Djokovic sigue sin entrenador pero ya se prepara para Montecarlo

Este lunes, el tenista serbio Novak Djokovic (1°) se presentó este lunes en Monte-Carlo, donde practicó junto al danés Holger Rune (7°) de cara al inicio del Masters 1000 monegasco. Lo sorpresivo es que lo sin entrenador, luego finalizar sorpresivamente su vínculo con el croata Goran Ivanisevic.

La noticia sobre la separación de la pareja balcánica se dio el miércoles de la semana pasada. Ambos trabajaron juntos por casi cinco años, desde junio de 2019 hasta marzo de 2024. Durante ese período, el serbio levantó 24 títulos, entre ellos nueve Grand Slam.

💪🇷🇸🇩🇰 Novak Djokovic and Holger Rune practising on the courts at Monte Carlo today



📸 Rolex Monte Carlo Masters IG pic.twitter.com/aQzfz3eUaw