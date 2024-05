Rafael Nadal cayó ante Alexander Zverev y puso fin al sueño de conquistar otro título en Roland Garros

Rafael Nadal le dijo adiós a Roland Garros después de su derrota ante Alexander Zeverev, número cuatro del mundo, por 6-3, 7-6 y 6-3. El español tuvo algunos ratos de lucidez, principalmente en el segundo parcial, cuando llevó el partido a tie-break, pero la falta de competencia pasó factura.

En toda la carrera de Nadal, es la primera vez que pierde dos partidos consecutivos en canchas de arcilla y además, que cae en un duelo previo a la cuarta ronda del Abierto de Francia.

Al término del encuentro, el español dijo algunas palabras y no descartó volver a París: “No se si será la última vez, es difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Hay un gran porcentaje de que no regrese, pero todavía no puedo asegurarlo”, indicó Rafa ante la ovación de los fanáticos.

Nadal ganó 14 veces Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) y tiene un récord de 112 triunfos y solo 4 derrotas en el polvo de ladrillo parisino.