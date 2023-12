Rafael Nadal ya está en Brisbane para su inminente regreso tras un año de inactividad

El tenista español Rafael Nadal ya se encuentra en Brisibane y se entrenó para su ansiado regreso a la actividad luego de un año de reposo deportivo tras lesionarse en el Abierto de Australia 2023.

Nadal aterrizó este jueves en Australia y realizó sus prácticas en las pistas del Queensland Tennis Centre de Brisbane, donde a partir del día 31, en la fecha que determine el sorteo, participará en un torneo por primera vez desde hace once meses.

We've missed you so much ❤️@RafaelNadal | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/vBnU0muP5b