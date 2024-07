Tomás Elizalde y el «secreto» de Los Pumas 7’s a días del debut en los Juegos Olímpicos

A días del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, una de las selecciones nacionales que más ilusión despierta es la del Rugby Seven que ya fue bronce en Tokio hace tres años y no paró de crecer de este tiempo hasta la actualidad.

Los Pumas 7’s pelearon arriba con los mejores equipos del mundo en el circuito mundial donde fueron primeros en la fase regular y luego quedaron subcampeones en las finales.

Junto a la selección de fútbol, la de rugby será la otra que empieza su competencia antes de la inauguración del viernes próximo. Debuta con Kenia a las 11 de la mañana del miércoles, ese mismo día enfrenta a Samoa y completa el grupo con Australia el jueves. El sábado ya se juega por las medallas, en un certamen corto como suelen ser los del Seven.

Así como varios fueron parte del plantel que ganó el histórico bronce en Tokio y para algunos será su tercer Juego Olímpico, otros tendrán su primera experiencia. Es el caso de uno de los más jóvenes del equipo, Tomás Elizalde.

Después de los primeros entrenamientos en París y a horas del debut, el salteño de 23 años habló con Río Negro y palpitó la gran cita. “Todavía no puedo creer estar acá. Es algo increíble, ver los edificios llenos de banderas, los atletas que entran y salen… Lo vi muchas veces de chico y no caigo que hoy estoy acá. Mis amigos y mi familia tratan de hacérmelo ver pero me cuesta, es una alegría bárbara”, describió Elizalde.

Es tan grande el logro que el jugador reconoció que ni siquiera lo había soñado. “No sé si era mi gran sueño porque nunca en mi vida me había imaginado estar en un Juego Olímpico. Obviamente lo veía y decía que locura estar ahí, que impresionante. Pero nunca en mi vida me imaginé que iba a poder, entonces no era algo que visualizaba o soñaba”, comentó.

(Foto: Prensa UAR)

El grupo y las expectativas

Con un plantel chico de 14 jugadores (12 más dos reservas), la unión entre los jugadores es clave y para Elizalde es la principal razón que explica el notable rendimiento de los últimos años.

“Muchas veces cuando nos preguntan cuál es la clave de este equipo y por qué tuvimos temporadas tan buenas, para nosotros es simple. Si bien está el entrenamiento, está el esfuerzo y están las ganas, el grupo es lo fundamental y eso es lo que después se refleja dentro de la cancha”, aseguró el salteño.

“Nosotros nos hacemos llamar familia porque es cómo realmente lo vivimos. Convivimos casi los 365 días del año. Se hizo un grupo muy lindo, muy unido entre grandes y chicos. Eso después en la cancha se ve reflejado, las actitudes que tenés con tu compañero, cómo te decís las cosas, las conexiones”, amplió.

(Foto: World Rugby)

Los Pumas llegan en un buen momento a París tras el subcampeonato en el Circuito Mundial. “Llegamos muy bien, la temporada fue muy positiva. Arrancamos de gran manera y después los rivales nos fueron anulando algunos factores. Eso nos confundió y jugamos mal un par de etapas, pero pudimos corregirlo a tiempo”, analizó.

Sobre el grupo que les tocó, Elizalde repasó: “Es una zona durísima. Kenia es muy físico, al igual que Samoa y Australia es muy completo, son fuertes en todo. No nos podemos relajar en ningún partido”.

Luego del bronce en Tokio, las expectativas con el rugby seven son altas y el nivel del equipo demuestra que se puede soñar con otro podio. “El objetivo está claro, esperamos poder cumplir las expectativas de medalla. Sabemos que somos capaces, es algo posible”, indicó Tomás.

“No nos ponemos presión, sabemos lo que podemos lograr pero los rivales también juegan y un mal día te saca de todo. Miramos para adentro e intentamos hacer lo mejor posible”, agregó.

La experiencia de un Juego Olímpico le permite a los protagonistas poder cruzarse con algunos de los deportistas más destacados del mundo, a los que difícilmente puedan tener acceso en otro lado.

A Elizalde, al que más le gustaría encontrar es a Rafael Nadal. “Sería lindo cruzármelo, por lo menos ahí en el comedor, o en las calles. Le pediría una foto, es un ídolo a nivel mundial, un ejemplo como deportista”, destacó.

Con la ilusión de un país a cuestas, Los Pumas 7’s llegan con la chapa de candidatos y son conscientes de que la vara está alta. Hay motivos de sobra para confiar en otra medalla.